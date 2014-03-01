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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

برگزاری دومین هفته فرهنگی استان تهران در سال جدید در برج میلاد

برگزاری دومین هفته فرهنگی استان تهران در سال جدید در برج میلاد

اختتامیه نخستین هفته فرهنگی استان تهران شب گذشته ( جمعه 9 اسفند)  با حضور مدیر عامل برج میلاد تهران، جمعی از هنرمندان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در ششمین برج مخابراتی دنیا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین هفته فرهنگی استان تهران با استقبال گسترده هنرمندان از پنجم اسفند ماه در برج میلاد تهران آغاز به کار کرد که در این هفته شهروندان تهرانی و بازدیدکنندگان برج میلاد تهران با آثار هنری، صنایع دستی و آیین و رسوم شهرستان تهران آشنا شدند.

در  مراسم اختتامیه هفته فرهنگی تهران که با حضور روسای ادارات ارشاد استان های تهران و با مجری گری سهیل محمودی بود، فرزاد هوشیار پارسیان ضمن خوشامدآمدگویی به تمام هنرمندان تهرانی اعلام کرد: برج میلاد تهران به عننوان نماد مدرن کشور امروز بسیار خوشحال است که موفق به برگزاری نخستین هفته فرهنگی پایتخت شد و با توجه به استقبال گسترده هنرمندان و شهروندان درصدد هستیم تا دومین هفته فرهنگی استان را در سال جدید به مدت سه تا چهار روز برگزار کنیم.

در ادامه این مراسم برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تقدیر از مسوولان برج میلاد برای فراهم آوردن چنین بستری برای معرفی هنر و آیین مردمان پایتخت، گفت: برج میلاد تهران به پاتوق فرهنگی و هنری برای شهروندان تهرانی تبدیل شده است و ما از ایجاد تعامل با مسوولان این نماد مدرن و ملی بسیار خرسندیم.

به گفته وی، برج میلاد تهران علاوه بر آنکه نماد ملی کشور است، نماد استانی تهران نیز بوده و با توجه به توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری برج میلاد تهران در چند سال اخیر، درصدد برآمدیم که هفته فرهنگی استان تهران را در بلندترین برج کشور برگزار کنیم.

ضرغامی تصریح کرد: فرهنگ و هویت و هنر استان تهران به رغم پتانسیل بسیار زیاد مظلوم واقع شده چرا که تهران پایتخت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور است و همه فعالیت ها در این استان متمرکز شده و همین امر باعث شده است که مردم توجه کمی به هویت و فرهنگ استان داشته باشند و ما در تلاش هستیم در استان تهران این هویت و فرهنگ را به مردم استان های مختلف معرفی کنیم.

در ادامه این مراسم یک گروه موسیقی سنتی به اجرای ویژه برنامه پرداختند و همزمان با آن اجرای تئاتر عروسکی در محوطه برج میلاد برگزار شد.

پس از اجرای موسیقی سنتی از هنرمندان استان تهران در عرصه های مختلف صنایع دستی، موسیقی، خطاطی و ... تقدیر کردند.

قرار است دومین هفته فرهنگی استان تهران به معرفی آیین و رسوم و هنر سایر شهرستان های استان تهران همچون ورامین، اسلامشهر و ... بپردازد.

کد مطلب 2246510

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