به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مشاهده در جریان پایشهای مستمر حیاتوحش منطقه و با استفاده از تصاویر ثبتشده توسط دوربینهای تلهای مستقر در منطقه حفاظتشده کوه بیرمی انجام شده است.
وی افزود: مستندات این مشاهده توسط احسان عابدیمقدم، محیطبان، عکاس و مستندساز حیاتوحش، طی پایشهای مستمر تهیه و در هفته گذشته با بررسی تصاویر دریافتشده از یکی از دوربینهای تلهای، حضور این گونه مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر ادامه داد: پس از بررسی و صحتسنجی مستندات بهدستآمده، حضور شاهروباه در منطقه حفاظتشده کوه بیرمی تأیید شد که این ثبت، دومین مشاهده مستند این گونه در استان بوشهر محسوب میشود.
مرادزاده با اشاره به ظرفیتهای زیستمحیطی منطقه حفاظتشده کوه بیرمی گفت: این منطقه یکی از زیستگاههای مستعد استان بوشهر از نظر تنوع زیستی است و بهصورت مستمر تحت پایشهای حفاظتی قرار دارد.
وی اضافه کرد: گونههای مختلفی از پستانداران متعلق به گروههای گربهسانان، سگسانان و زوجسمسانان در این منطقه زیست میکنند و ثبت گونههایی مانند شاهروباه میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره پراکنش و وضعیت تنوع زیستی منطقه در اختیار کارشناسان قرار دهد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر درباره شاهروباه نیز بیان کرد: این گونه یکی از شش گونه خانواده سگسانان و از گونههای ارزشمند تنوع زیستی کشور محسوب میشود.
وی گفت: شاهروباه، روباه معمولی، روباه شنی و روباه ترکمنی چهار گونه از روباههای موجود در این گروه هستند و بر اساس مشاهدات ثبتشده، در استان بوشهر بهجز روباه ترکمنی، سایر گونهها حضور دارند.
مرادزاده تأکید کرد: تداوم پایش مناطق تحت مدیریت و استفاده از تجهیزات نوین مانند دوربینهای تلهای، نقش مهمی در شناسایی گونههای حیاتوحش و شناخت دقیقتر وضعیت تنوع زیستی استان بوشهر دارد.
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