به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعرفه های گمرکی تلافی جویانه کانادا علیه واردات کالاها از آمریکا عملیاتی شده است. این تعرفه های گمرکی به میزان ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصد بر واردات کالاها از آمریکا اعمال می شود.

شب گذشته کانادا اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی تلافی‌جویانه‌ای که برای واردات از آمریکا در نظر گرفته است، از روز سه‌شنبه اجرایی خواهد شد.

براساس این گزارش، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰ درصد بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا (۲۰ میلیارد دلار آمریکا) اعمال شده که شامل محصولات فولادی و آلومینیومی، لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی، محصولات خمیر چوب و کاغذ و لوازم الکترونیکی است.

این اقدام پس از شکست مذاکرات تجاری میان واشنگتن و اتاوا انجام شد.

آمریکا نیز ماه گذشته تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰ درصد بر محصولات کانادایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار اعمال کرد که از جمله آنها چوب‌ هاکی، مبلمان، عسل و مشروبات الکلی بود؛ اقدامی که کانادا را به اعلام تصمیم خود برای اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه واداشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر از تمامی شرکت‌های کانادایی که با آمریکا تعامل دارند خواسته بود فوراً فعالیت خود را به خاک آمریکا منتقل کنند و تأکید کرده بود این شرکت‌ها در صورت بازگشت از پرداخت تعرفه‌های گمرکی معاف خواهند شد.