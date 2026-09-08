المپیادهای جدید در راه هستند

سید رضا حسینی رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دو مسابقه ملی «امنیت سایبری» و «علوم و فنون هستهای» در حال بررسی هستند تا مشخص شود آیا به مجموعه مسابقات ملی باشگاه دانشپژوهان جوان اضافه شوند یا خیر. این موضوع هنوز در دست بررسی تخصصی داخل باشگاه است و بررسیهای مربوطه به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی درباره هزینه دورههای آموزشی باشگاه دانشپژوهان جوان نیز توضیح داد: دورههایی که باشگاه دانشپژوهان جوان برگزار میکند، کاملاً رایگان است. بهویژه برای دانشآموزان شهرستانی که در دورههای آموزشی باشگاه حضور دارند، تمامی هزینههای مربوط به غذا، آزمایشگاه، اسکان و کلاسها بهطور کامل از سوی باشگاه پرداخت میشود و حتی هزار تومان نیز از دانشآموزان دریافت نمیشود.
حسینی افزود: حتی در مواردی که دانشآموزان نیاز به حمایت بیشتری داشته باشند، تلاش میکنیم به آنها کمک شود. البته دورههایی که خارج از باشگاه و توسط مجموعههای خصوصی برگزار میشوند، طبیعتاً ممکن است هزینههایی داشته باشند و دریافت شهریه از سوی این مؤسسات موضوعی جداگانه است.
وی ادامه داد: ما در باشگاه دانشپژوهان جوان تلاش میکنیم محتوای آموزشی مناسبی تهیه کنیم تا دانشآموزان بتوانند بدون پرداخت هزینه و بدون نیاز به استفاده از مؤسسات خصوصی، از این محتواها بهرهمند شوند و شانس موفقیت بیشتری در المپیادهای علمی داشته باشند.
حسینی درباره حمایت از برگزیدگان المپیادها نیز خاطر نشان کرد: بنیاد ملی نخبگان به دانشآموزان و برگزیدگان معرفیشده خدمات ارائه میدهد. این موضوع از نظر قانونی در حیطه وظایف بنیاد ملی نخبگان است و باشگاه دانشپژوهان جوان از نظر قانونی نمیتواند وارد این حوزه شود، چرا که تقسیم وظایف میان دستگاهها مشخص است و هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند.
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