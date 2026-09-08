به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، صبح سه شنبه با حضور در مسجد مقدس جمکران، در فضای معنوی این مکان مقدس حضور یافت.



معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با حضور در صحن اصلی مسجد مقدس جمکران، به اقامه نماز پرداخت.

عارف در ادامه با حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران دیدار و گفتگو کرد.



عارف همچنین صبح امروز با حضور در حرم بانوی کرامت، مضجع شریف اخت الرضا علیه‌السلام را زیارت کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور عصر روز دوشنبه سفر دو روزه خود به شهر مقدس قم را آغاز کرد و ضمن حضور در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر علیه‌السلام و ادای احترام به شهدای گرانقدر، در جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز حضور یافت.

دیدار با برخی مراجع عظام تقلید و علمای قم از دیگر برنامه ای عارف به شهر مقدس قم است .