قارداشی: ارزش مدال تنیس روی میز بیشتر از دیگر رشته هاست؛کار سختی داریم

مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ۵ نماینده مردان و ۲ نماینده زنان تنیس روی میز ایران در بازی های آسیایی ناگویا در مورد روند آماده سازی آنها برای حضور در این بازی ها گفت: مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی نمایندگان ما در بخش زنان هستند که با هدایت سیما لیموچی در بازی ها شرکت می کنند. این ترکیب دو روز پیش عازم ترکیه شدند تا در این کشور تمرینات شان را دنبال کنند. البته پیش از زمان اعزام تنیس روی میز به کشور باز می گردند و از تهران راهی ناگویا خواهند شد.

وی در مورد تیم مردان گفت: نوشاد و نیما عالمیان به دلیل حضور در لیگ فرانسه، کماکان در این کشور حضور دارند و از همانجا راهی محل برگزاری بازی های آسیایی خواهند شد. محمد حسن حبیبی و آرین غفاری هم دو بازیکن دیگر ما هستند که از روز گذشته زیر نظر جمیل لطف الله نسبی تمرینات شان را در تهران آغاز کردند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با یادآوری اینکه در دوره پیشین بازی های آسیایی ایران در بخش دوبل و تیمی صاحب مدال برنز شد، تصریح کرد: بی شک شرایط مدال آوری در تنیس روی میز متفاوت و به مراتب سخت تر از دیگر رشته ها است و همین موضوع ارزش مدال اوری این رشته در سطح آسیا را خیلی بیشتر می کند.

وی در این زمینه به مسابقات اخیر قهرمانی جهان که اردیبهشت ماه گذشته در لندن برگزار شد و با فینالیست شدن نمایندگان ژاپن و چین همراه بود، اشاره کرد و یادآور شد: نمایندگان دو تیم آسیایی برگزار کننده فینال جهانی بودند و این موضوعی کم سابقه در سایر رشته ها است. در واقع فقط تنیس روی میز است که قهرمان و نایب قهرمان جهانی آن از قاره آسیا هستند. فقط تنیس روی میز است که در آن باید با حریفان آسیایی برای مدال جهانی مبارزه کرد. در سایر رشته ها مانند بدمینون یا تنیس، شاید نمایندگان آسیا هم در یک رویداد جهانی صاحب مدال شوند اما اینگونه نیست که سکوهای برتر جهانی همیشه در اختیار آسیایی ها باشد.

قارداشی تاکید کرد: با این اوصاف ۲ مدال برنزی که تنیس روی میز ایران در بخش دوبل و تیمی بازی های آسیایی ۲۰۲۲ کسب کرد واقعا شاهکار بود به خصوص که با از پیش رو برداشتن ژاپن به این دو مدال دست یافتیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در مورد شرایط مدال آوری دوباره این رشته در بازی های آسیایی ناگویا گفت: نوشاد و نیما عالمیان از ترکیب های همیشه خوب در بخش دوبل هستند که امیدوارم در این دوره هم مدال اور شوند. در بخش انفرادی هم بنیامین فرجی شرایط خوبی دارد. او طی ماه های اخیر رنکینگ اول، دوم و سیزدهم جهان را شکست داد و این نشان از امادگی بالای او دارد.

وی تاکید کرد: اگر در ناگویا بتوانیم یک مدال برنز بگیریم، واقعا شاهکار کرده ایم و اگر هر دو مدال برنز خود را تکرار کنیم دست به یک کار تاریخی جدید زده ایم. حریفان مان در بازی های آسیایی واقعا سرسخت هستند و با نام و آمادگی جهانی وارد بازی ها می شوند.

قارداشی در پایان گفت: ارزش مدال تنیس روی میز بیشتر از دیگر تیم ها است و کارمان هم برای دستیابی به آن سخت تر است، شرایط بازیکنان مان هم به خصوص در بخش دوبل بد نیست اما هیچ قولی نمی دهم.