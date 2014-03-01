مشکلات جوانان در رسانه های استان ایلام مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مهردادی صبح شنبه در نشست رسانه استانی بر ضرورت تولید برنامه های جوان محور تاکید کرد.

مهردادی مدیرکل بهزیستی استان مدیرکل بهزیستی استان گفت: باید برنامه برای همه نسل ها از جمله کودکان داشته باشیم وتمامی روانشناسان وهمچنین در دین مبین اسلام شکل گیری شخصیت کودکان سفارش شده است.

وی افزود: در اتاق فکر تجربیات می تواند انتقال شود و یا تجربیاتی که به ثمر رسیده ارائه شود.

وی ادامه داد: باید با تولید برنامه های دیدنی و جذاب برای جوانان از گرایش آنها به سمت برنامه های ماهواره ای جلوگیری کرد.

مهردادی با اشاره به رسالت وماموریت صداوسیما و توجه به جوانان و نوجوانان در برنامه های رسانه گفت: صداو سیما با همکاری و کمک سایر نهادها و دستگاه ها می تواند بخشی از نیازها و مشکلات جوانان را در رسانه مطرح کند.