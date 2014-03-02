دکتر جبار کوچکی نژاد یکی از سه شاکی فرجی‌دانا - وزیر علوم تحقیقات و فناوری در کمیسیون اصل 90 که به علت ممانعت این وزارتخانه از اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس در رابطه با پرونده دانشجویان ستاره‌دار از وی شکایت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال بررسی و جمع بندی پرونده های دانشجویان ستاره دارهستیم.

وی ادامه داد: نتایج بررسی پرونده دانشجویان ستاره دار به زودی اعلام می شود.

به گزارش مهر، اعلام شده بود وزارت علوم با بازگشت 125 تن از دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه علیرغم آنکه نهادهای امنیتی و نظارتی نسبت به این دانشجویان نظر منفی دارند، موافقت کرده است.

برهمین اساس برای رفع ابهام، زهره طبیب‌زاده، حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نمایندگان تهران و جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار پرونده این دانشجویان شدند که در نخستین جلسات چند نمونه از پرونده‌ها تحویل نمایندگان مجلس شد، اما در جلسات بعد رئیس هیئت عالی گزینش اعلام کرد که به دلیل مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند پرونده‌ها را در اختیار نمایندگان قرار دهد، لذا نمایندگان به دلیل ممانعت از اعمال حق نظارت وکلای ملت از رضا فرجی‌دانا وزیر علوم به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند.

بعد از تشکیل جلسه در کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون در نامه ای از وزارت علوم خواست که پرونده این دانشجویان را دراختیار نمایندگان سوال کننده قرار دهد که وزارت علوم نیز پرونده دانشجویان مذکور را در اختیار نمایندگان قرار داد و اکنون در حال بررسی است. تاکنون پرونده حدود ۵۰ نفر از دانشجویان ستاره‌دار بازگشت به تحصیل به نمایندگان مجلس ارائه شده است و پرونده افراد باقی‌مانده نیز در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.