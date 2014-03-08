به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بنابر اعلام کادر پزشکی، MRI انجام شده روی پای امید عالیشاه در هفته گذشته، نشان داد پاره‌گی عضله همسترینگ وی کاملا ترمیم شده است.

عالیشاه با توجه به اینکه سه آسیب‌دیدگی را در این ناحیه پشت سر گذاشته است، باید طبق برنامه ویژه‌ای، روی تقویت عضله دنبال کند.

کادر فنی برای این منظور تمرینات ویژه‌ای را در نظر دارد و به دنبال اجرای آن است.

از سوی دیگر، دکتر حقیقت، پزشک تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل عارضه کلیوی، امشب در بیمارستان هاشمی‌نژاد بستری می‌شود تا فردا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

پزشک پرسپولیس به این منظور از همراهی سرخپوشان در اردوی مازندران بازماند اما سایر اعضای کادر پزشکی در کنار تیم خواهند بود. ضمن آنکه وی برنامه غذایی سرخپوشان را هم با هتل محل اقامت تیم هماهنگ کرد

