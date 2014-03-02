به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری شامگاه شنبه در جلسه اعضاي استاني شوراي منطقه اي مديريت درياچه اروميه ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن طرح ساماندهي اقتصاد خانوار كشاورزان بعنوان اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي احيا درياچه اروميه، افزود: ساماندهي اقتصاد كشاورزي و افزايش درآمد خانوار كشاورزان دردستيابي به اهداف طرح احياي درياچه اروميه نقش كليدي دارد.

وی با اشاره به اینکه بايد در كنار اصلاح روشهاي ناكارآمد در توليد محصول، بسترهاي لازم براي انجام ساير فعاليتهاي اقتصادي نيز بيش از پيش فراهم شود، اظهار داشت: كاهش اتكاي درآمد جمعيت استان به فعاليتهاي كشاورزي و افزايش سهم فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني در سبد درآمدي خانوار از برنامه هاي مهم مديران ارشد استان است.

بهادری ادامه داد: از ميزان آب توليدي در استان سهم بسيار بزرگي در بخش كشاورزي مصرف مي شود و به رغم اينكه در چند سال گذشته سطح زير كشت محصولات كشاورزي در استان افزايش چشمگيري داشته ولي ميزان درآمد سرانه استان رشد مطلوبي نداشته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: 37 درصد جمعيت شاغل استان در بخش كشاورزي فعاليت مي كند كه بايد با معرفي فرصت هاي جديد براي حضور جمعيت شاغل استان در ساير فعاليتهاي اقتصادي زمينه سازي كرده و به دور از بخشي نگري و با هماهنگي تمامي دستگاههاي مسئول در راستاي احياي درياچه اروميه گام برداريم .

وي در بخش ديگري از سخنان خود بر جلب مشاركت مردم و كشاورزان در كاهش ميزان مصرف آب در تمامي حوزه ها و بويژه بخش كشاورزي وزمينه سازي براي اقتصادي كردن فعاليتهاي بخش كشاورزي تاكيد كرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از محصولات کشاورزی کشاورزان و باغداران استان، با قیمت کمتر به فروش می رسد در حالی که با تغییر الگوی کشت و به عمل آوردن محصولات باغی و زراعی بهتر می توان ضمن کاهش مشکلات دریاچه ارومیه، درآمد کشاورزی و درآمد کل استان را ارتقا داد.

بهادری با انتقاد از راه اندازی چاههای متعدد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: این چاهها در کنار استفاده بسیار زیاد در کشاورزی، جان دریاچه بی جان ارومیه را به لب آورده است.