به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، افراد مسلح "مخلوف بن ناصر الفرجانی" رئیس شورای نظامی لیبی را در شهر سرت واقع در شرق این کشور مورد هدف قرارداده و وی را به قتل رساندند.

یک منبع امنیتی لیبیایی ناشناس در این باره گفت: چند فرد مسلح ناشناس هنگامی که بر یک خودرو بدون پلاک سوار بودند، الفرجانی را در مرکز شهر سرت مورد هدف قرار دادند.

الفرجانی یکی از شوراهای نظامی را که پس از انقلاب 17 فوریه 2011 و سرنگونی "معمر قذافی" دیکتاتور سابق لیبی، تشکیل شد، رهبری می کرد.

پیشتر نیز منابع خبری از ترور یک شخصیت نظامی دیگر در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی خبر داده بودند.

اسکای نیوز در این باره گزارش داد: روز جمعه افراد مسلح با تیراندازی به"ونیس محمد مسعود البرغثی" سرهنگ نیروی هوایی ارتش لیبی، وی را به قتل رساندند.

در ماه های اخیر ترور مقامات امنیتی، نظامی و دیپلماتیک لیبیایی از سوی شبه نظامیان به شدت افزایش یافته است.

از سوی دیگر یک روزنامه آمریکایی با انتشار گزارشی اعلام کرد که سازمان اطلاعات آمریکا پیش بینی کرده است که در وضعیت امنیتی لیبی ظرف دوسال آینده هیچ بهبودی حاصل نخواهد شد.

در این گزارش آمده است: سازمان اطلاعات آمریکا بسیار بعید می داند که نیروهای سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بتوانند در پاکسازی لیبی از شبه نظامیانی که بخش های مختلفی از این کشور را تحت کنترل خود دارند موفقیت هایی کسب کنند و ارتش و نیروهای امنیتی لیبی به چند سال زمان نیاز دارند تا بتوانند کنترل برخی مناطق را به دست گیرند.