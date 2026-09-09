آذربایجان، دژ امنیت و پیشران اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل روز چهارشنبه در دیدار با قائممقام و معاونان سازمان صداوسیما، رسانه ملی را زبان گویای مردم و انقلاب خواند و با اشاره به نقش آذربایجان بهعنوان «سر ایران» تصریح کرد: آذربایجان نه تنها در دوران دفاع مقدس، بلکه در تمامی فراز و نشیبهای پس از انقلاب، ضامن تمامیت ارضی کشور بوده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی شمالغرب کشور افزود: بیش از ۸۰ درصد تهدیدات امنیتی ایران از این ناحیه متوجه کشور است، اما بهواسطه غیرت و هوشیاری مردم آذربایجان، این منطقه به دژی مستحکم برای امنیت کل کشور تبدیل شده است.
امام جمعه تبریز با تأکید بر تمایز هویتی آذریها از سایر اقوام خاطرنشان کرد: تبریز و آذربایجان بهعنوان دروازه ورود تمدن غرب به ایران، تاریخی درخشان از همزیستی ادیان و اقوام دارند.
وی همچنین به جایگاه فرهنگی و علمی استان اشاره کرد و گفت: اگر فقهای آذربایجان را از تاریخ حوزههای علمیه در ۱۵۰ سال اخیر حذف کنیم، بخش بزرگی از غنای علمی ایران کاسته میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل، آذربایجان شرقی را تنها استانی دانست که بیش از ۹۰ درصد تولیدات آن در بخش خصوصی جریان دارد. وی افزود: مردم این دیار بهجای دلالبازی، بر تولید و صادرات تمرکز دارند و نمونههای موفق آن در صادرات چند همتی به بازارهای بینالمللی مشهود است؛ این در حالی است که این استان در تولید انرژی نیز نقش پشتیبان برای شبکه سراسری کشور را ایفا میکند.
نماینده ولیفقیه در استان با بیان توصیههایی به مدیران رسانه ملی، خواستار تمرکز بیشتر بر «عدالت اجتماعی» شد و تأکید کرد: تریبون صداوسیما باید صدای مردم در برابر انباشت ثروت توسط عدهای خاص باشد و به موضوعاتی نظیر عدالت آموزشی و آسیبهای اجتماعی، با نگاهی تحلیلی و راهبردی بپردازد.
وی با ابراز خرسندی از اجرای برنامه «ایران جان» این اقدام را گامی مؤثر در رفع غفلتهای احتمالی از معرفی شایسته اقوام ایرانی دانست و پیشنهاد کرد: با انتقال آرشیو و محتوای پژوهشی به استانها و بهرهگیری از توان هنرمندان بومی، زمینه برای بومیسازی تولیدات رسانهای و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای آذربایجان به کشورهای همسایه و جهان فراهم شود.
امام جمعه تبریز ضمن اعلام حمایت و آمادگی کامل علما و هنرمندان استان برای همکاری با صداوسیما، بر تداوم اینگونه برنامهها جهت معرفی درست نقش آذربایجان در اعتلای ایران اسلامی تأکید کرد.
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