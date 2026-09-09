طرح واکسیناسیون بیش از ۲میلیون رأس دام در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرگزی ظهر چهارشنبه در بازدید از روند اجرای عملیات واکسیناسیون، ضمن بررسی فعالیت اکیپهای عملیاتی دامپزشکی، بر اجرای دقیق برنامه واکسیناسیون و پوشش حداکثری جمعیت هدف تأکید کرد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این طرح با هدف پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی در جمعیت دام سبک و سنگین استان در حال اجراست و اکیپهای عملیاتی دامپزشکی با حضور در واحدهای دامی و مناطق مختلف، نسبت به واکسیناسیون دامهای واجد شرایط اقدام میکنند.
وی گفت: تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی و بهشدت واگیر دامهاست که میتواند با ایجاد تب، تاول و زخم در دهان و اندام حرکتی و کاهش شدید تولید، خسارتهای اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد کند. به همین دلیل، واکسیناسیون، رعایت اصول امنیت زیستی، کنترل جابهجایی دام و گزارش سریع موارد مشکوک از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در برابر این بیماری به شمار میرود.
سرگزی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، پیشبینی میشود در جریان اجرای این طرح سراسری، بیش از ۲ میلیون رأس دام سبک و سنگین در سطح استان تحت پوشش واکسیناسیون علیه تب برفکی قرار گیرند.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به مرزی بودن سیستان و بلوچستان و همجواری آن با کشورهای پاکستان و افغانستان و با توجه به ماهیت فرامرزی و قدرت سرایت بالای بیماری تب برفکی، اجرای این طرح را از اهمیت ویژهای برخوردار دانست و اظهار کرد: پیشگیری و کنترل این بیماری علاوه بر صیانت از سرمایه دامی و کاهش خسارتهای اقتصادی ناشی از بیماری، نقش مهمی در حفظ پایداری تولید فرآوردههای دامی و در نهایت تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور دارد. وی همکاری و همراهی دامداران را یکی از عوامل اصلی موفقیت این طرح عنوان کرد و از آنان خواست با اکیپهای عملیاتی دامپزشکی همکاری کرده، شرایط لازم برای اجرای صحیح عملیات واکسیناسیون را فراهم آورند و توصیههای بهداشتی دامپزشکی را جدی بگیرند.
وی همچنین از دامداران خواست در صورت مشاهده علائم مشکوک بیماری، موضوع را در سریعترین زمان به ادارههای دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی، نمونهبرداری و کنترل بیماری انجام شود.
داریوش سرگزی تاکید کرد: طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی با مشارکت اکیپهای دامپزشکی دولتی و خصوصی و همکاری دامداران در مناطق مختلف استان در حال اجراست و همراهی فعال دامداران میتواند نقش مهمی در افزایش پوشش واکسیناسیون و کاهش خطر بروز و انتشار بیماری در جمعیت دام استان داشته باشد.
نظر شما