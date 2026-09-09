به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس روز چهارشنبه با اشاره به توقف چندساله پروژه ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز، خواستار صدور دستور رئیسجمهور برای آغاز عملیات اجرایی این طرح شد.
وی در تشریح مطالبات آذربایجانشرقی در سفر رئیسجمهور به تبریز اظهار کرد: زمانی که مسؤولیت شهرداری تبریز را بر عهده داشتم، با هدف حفظ شأن و آبروی تبریز در برابر مسافران داخلی و خارجی، پیشنهاد احداث ترمینال مدرن پروازهای خارجی فرودگاه شهید مدنی را مطرح کردم.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: اگرچه اجرای این پروژه در دایره وظایف شهرداری تعریف نمیشد، اما شهرداری تبریز برای تسریع در اجرای طرح، آمادگی خود را برای مشارکت ۵۰ درصدی اعلام کرد و سهم خود را نیز اختصاص داد.
نوین با انتقاد از توقف چندساله این پروژه گفت: با گذشت سالها، به دلیل نبود پیگیری جدی از سوی مسئولان استان، پروژه در مرحله فونداسیون متوقف مانده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با پیگیریهای مجدانه پیش از جنگ، سازمان هواپیمایی کشوری را ملزم به ساخت ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه تبریز کرد و پس از آن نیز مناقصه برگزار و پیمانکار توانمندی برای اجرای پروژه انتخاب شد؛ اما به دلیل شرایط جنگی و محدودیتهای مالی، کارفرما تاکنون ابلاغ آغاز عملیات اجرایی را به پیمانکار صادر نکرده است.
وی تأکید کرد: فرودگاه تبریز از جمله فرودگاههای سودده کشور و دروازه ورود مسافران خارجی به شمالغرب ایران است و شایسته نیست پروژه ترمینال خارجی آن سالها در بلاتکلیفی باقی بماند.
نوین خاطرنشان کرد: انتظار میرود در سفر رئیسجمهور به تبریز، دستور صریح و عملیاتی برای آغاز اجرای پروژه ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه شهید مدنی صادر شود تا این طرح پس از سالها توقف، وارد مرحله اجرا شود.
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