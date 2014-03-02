به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا فرجی دانا در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی حضور رئیس جمهور در این جشنواره را نشان دهنده رغبت دولت به گفتمان علم و فناوری دانست و افزود: تاریخ آموزش عالی پس از انقلاب نشان دهنده دستاوردهای درخشانی در عرصه علم و فناوری است از این رو یکی از برنامه های مهم دولت یازدهم تکمیل زنجیره تبدیل علم به ثروت است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری چرخه اول این زنجیره را تولید علم دانست و اظهار دشت: پس از انقلاب اسلامی دستاوردهای قابل اعتمادی در قالب انتشار مقالات در پایگاههای معتبر بین المللی داشتیم به گونه ای که در اوایل انقلاب تعداد مقالات علمی کشور 70 مقاله بود که در سال جاری این رقم به بیش از 25 هزار مقاله بالغ شده است.

وی این دستاورد را دستاورد قابل اعتنایی توصیف کرد و در عین حال ادامه داد: تولید مقاله اولین حلقه از تبدیل علم به ثروت است ولی انتشار مقاله هدف و نیت نهایی نیست بلکه هدف نهایی یک پژوهشگر دست یافتن به نتایج تحقیقات است.

فرجی دانا تولید و نشر علم را محصول جانبی پژوهش دانست و خاطرنشان کرد: انتشار یک مقاله به معنی به نقد کشیدن آن دستاورد است و نمی توان انتظار داشت که بدون انتقاد بتوان کار علمی انجام داد.

وی با ابراز تاسف از اینکه در این روند شاهد برخی بداخلاقی ها و بی اخلاقی ها هستیم، یادآور شد: ولی با وجود برخی بداخلاقی ها، نادیده گرفتن دستاوردهای علمی منتهای بی انصافی است.

فرجی دانا با تاکید بر توجه بیشتر به اخلاق حرفه ای در حوزه پژوهش یادآور شد: پژوهش در پاسخ به نیازهای جامعه مطرح می شود از این رو باید زمینه های لازم برای توسعه تحقیقات در جامعه را فراهم کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: برای بخش اول این حلقه که تولید علم است کارهای زیادی انجام شده که می توان به ایجاد قطب های علمی ، توسعه تحصیلات تکمیلی و تشویق انجمن های علمی برای حضور موثرتر در جوامع ملی و بین المللی اشاره کرد.

فرجی دانا، تجاری سازی تولیدات علمی را حلقه دوم این زنجیره نام برد و ادامه داد: در این بخش به زیرساخت های لازم برای تبدیل علم به ثروت توجه شده است که از آن جمله می توان به ایجاد 34 پارک علم و فناوری و شهرک تحقیقاتی برای تجاری سازی محصولات پژوهشی اشاره کرد.

وی ایجاد 134 مرکز رشد را از دیگر اقدامات در این زمینه نام برد که این مراکز عهده دار تبدیل ایده های خام به ایده های نوآورانه است.

وزیرعلوم ایجاد شرکت های دانش بنیان را از دیگر زمینه های تبدیل علم به ثروت نام برد و ادامه داد: علاوه بر این اقدام به ایجاد آزمایشگاههای ملی و مرجع برای فاز تجاری سازی محصولات دانش بنیان شده است.

وی با اشاره به توجه دولت به توسعه شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: در این راستا علاوه بر حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این شرکت ها، وزارتخانه های علوم و بهداشت نیز برای ایجاد این شرکت ها و تبدیل ایده های نوآورانه به ثروت سهم ارزنده ای را ایفا می کنند.

فرجی دانا با تاکید بر توجه بیشتر به دانشجویان دوره دکتری خاطرنشان کرد: دانشجویان دوره دکتری نیروهای انسانی موثر در عرصه نوآوری و پژوهش هستند که باید به آنها به عنوان فرصت نگاه شود از این رو ارتقای کیفی این دوره نیز باید در دستور کار باشد.

وزیر علوم تامین معیشت دانشجویان این دوره را از عوامل موثر در توسعه فناوری در کشور دانست و یادآور شد: اگر قرار است دانشجویان دوره دکتری پژوهش کنند و به کارهای غیر متجانس مبادرت نکنند باید به وضعیت معیشت آنها توجه شود چرا که عصر تبدیل دانشجوی دکتری به استاد دانشگاه به پایان رسیده است و باید این دانشجویان در شرکت های دانش بنیان به تحقیق بپردازند.

وزیر علوم همچنین توجه به حقوق مالکیت معنوی را از دیگر زمینه های تبدیل علم به ثروت نام برد و در این باره توضیح داد در حال حاضر ما دو نوع حقوق مالکیت فکری چون حقوق مالکیت ادبی و حقوق مالکیت صنعتی داریم که با بررسی های انجام شده در کشورهای موفق در این زمینه نشان داد که یک سازمان متولی مالکیت فکری است.

وی با اشاره به تکلیف نقشه جامع علمی کشور در زمینه حقوق مالکیت فکری گفت: بر اساس این نقشه باید حقوق مالکیت فکری در قوه مجریه ساماندهی شود که امیدواریم سازمانی تحت عنوان سازمان ملی حقوق مالکیت فکری متولی این امر شود.