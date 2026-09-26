به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از ۴۰ دانش آموز فرزند شهید شهرستان دامغان صبح شنبه و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان این شهرستان در مدرسه شاهد برگزار شد.

این رویداد با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان و بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین دفتر امام جمعه دامغان برگزار شد.

امام جمعه دامغان در این مراسم ضمن گرامی داشت تقارن هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید اعلام کرد: این تقارن فرصت خوبی برای تکریم خانواده معزز شهدا به خصوص خانواده معزز شهدای فرهنگی، معلم و دانش آموز است.

حجت الاسلام محمد حسن رستمیان با بیان اینکه تکریم فرزندان شاهد از موضوعاتی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بارها به آن تاکید داشتند، بیان داشت: تفقد و تکریمی که ایشان از فرزندان شهدا به خصوص شهدای مدافع حرم داشتند زبانزد بود.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب گاهی ساعت ها زمان می گذاشتند و با تک تک خانواده شهدا صحبت می کردند، افزود: ایشان در عمل الگویی برای همه ما بودند تا قدردان خانواده شهدا باشیم.

امام جمعه دامغان همچنین به شرایط امروز کشورمان هم اشاره کرد و ابراز داشت: حضور نوجوانان و جوانان در اجتماعات اقتدار شهرستان دامغان قابل تقدیر و نشانه ای از رویش های انقلاب اسلامی است.