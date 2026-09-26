انتقاد سیاستمدار فرانسوی از تصمیم مکرون برای اعزام نیرو به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «فلوریان فیلیپو» رهبر حزب راستگرای «میهنپرستان» فرانسه از تصمیم امانوئل مکرون، رئیسجمهوری این کشور برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت پاریس نباید نیروهای خود را به عربستان اعزام کند.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تصمیم مکرون را اقدامی خطرناک توصیف کرد و هشدار داد که پاریس با این اقدام، خود را در معرض خطرات ناشی از درگیریهای منطقهای قرار میدهد.
مکرون پنجشنبه اعلام کرده بود فرانسه برای حفاظت از تأسیسات انرژی در شهر بندری ینبع در ساحل دریای سرخ، «نیروهای نظامی، سامانههای راداری و تجهیزات دفاعی» اعزام میکند. وی تأکید کرده است که این اقدام با هدف حفاظت از این تأسیسات انجام میشود و به معنای ورود فرانسه به درگیری میان عربستان و یمن نیست.
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