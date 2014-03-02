به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی یکشنبه در حاشیه بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از طرح های کشاورزی بناب و در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی این شهرستان اظهارکرد: بناب علاوه براینکه در تولید محصول کشمش و خشکبار مقام نخست استان را داراست، از نظر تولید مرغ، تخم مرغ، پیاز، تولید مواد لبنی و فعالیت کارخانه های متعدد آرد سازی رتبه های بالای آذربایجان شرقی را بخود اختصاص داده است.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه در بحث بیمه محصولات کشاورزی شفافیت دیده نمی شود، خاطرنشان کرد: مسئولان بیمه باید ضمن انجام تعهدات خود پاسخگوی مطالبات کشاورزان باشند.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی از زیرکشت رفتن یک هزار و700 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان بناب برای کشت محصول پیاز خبرداد و گفت: نمی توان مانع کشت پیاز توسط کشاورزان شد و مسئولین جهاد کشاورزی باید با اطلاع رسانی صحیح کشت جایگزین را به کشاورزان آموزش دهند.

وی شهرستان بناب را قطب صادرات کشمش و خشکبار درسطح استان و حتی کشور دانست و بر ضرورت تشکیل و راه اندازی اتحادیه صادرات خشکبار در این شهرستان تأکید و تصریح کرد: در صورت تشکیل این اتحادیه، امروز شاهد انبار شدن محصول پیاز در منطقه نبودیم.