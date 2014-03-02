به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه و در محل اتاق بازرگانی تهران در نشست این اتاق گفت: در بخش اصحاب فرهنگ و هنر هم وضعیت بسیار نامطلوبی وجود دارد بخصوص از نظر معیشتی حتی آن افراد سرشناس حوزه‌های فرهنگی و هنری هم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند به طوری که اگر یک بیماری صعب‌العلاجی بگیرند نیازمند کمک‌های دولتی هستند و کلاً از نظر مسکن، معیشت روزمره و ... دچار مشکل هستند.

وی افزود: بنابراین ما از همان ابتدا تلاشمان بهبود این حوزه بوده است هر چند که مشکلات بسیار است مثلاً در ابتدای آمدن من به وزارت فرهنگ، صندوق هنرمندان 21 میلیارد تومان بدهی داشت و ما در تلاش هستیم مشکلات را به تدریج مرتفع کنیم و من بر این باورم که اگر این حوزه را درست هدایت کنیم، می‌توانند روی پای خود بایستند و سودآوری هم داشته باشد. مثلا نگارگری ارزش افزوده بسیار بالایی دارد و برخی بانکها که به این حوزه ورود کرده‌اند، الان درآمدهای بالایی کسب می‌کنند. به عنوان نمونه در همین حراج کریستی دوبی، از 40 اثر ایرانی، 32 تابلو فروخته شد و از مجموع 10 میلیون دلار فروش، 3 میلیون دلار آن نصیب ایران شد و کلاً اینکه تابلو ارزش افزوده‌اش خیلی بالا است؛ اما در حوزه‌های دیگر خیلی سودآوری نداشته‌ایم.

وزیر ارشاد همچنین درباره مجوزهای صادره نیز عنوان داشت: ما ضمن اینکه در صدور مجوزها دقت می‌کنیم اما از آن مجوز تا آخر حمایت می‌کنیم و پای آن ایستاده‌ایم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به فضای امیدوارکننده‌ای که در بین اهالی فرهنگ و هنر به وجود آمده اشاره کرد و افزود: الان می‌بینیم که بسیاری از فیلمسازان که تاکنون کار نمی‌کردند، با امیدواری مشغول فعالیت هستند.

وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه سینما همچون فعالیت سینماها با 30 درصد ظرفیت و فرسودگی سالن‌ها پرداخت و از تلاش برای رفع این مشکلات و مجهز و دیجیتالی کردن سینماها و نیز از تلاش برای افزایش اقبال مردم به سینما خبر داد و وعده داد که وزارتخانه متبوعش در سال جدید در صدد تهیه و آماده‌سازی 20 تا 30 سالن جدید است.

علی جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه نشر، عنوان کرد: می‌توان با همت و همدلی این حوزه را به سودآوری رساند چرا که جا برای کار در آن بسیار است و کشورهای حوزه زبان پارسی دارای زمینه مناسب کاری برای این عرصه هستند و ما برای بهبود و ایجاد جهش در این عرصه با وزارت صنعت و معدن و مدیران عامل بانک‌های خصوصی صحبت کرده‌ایم و تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و آنها هم ورود خوبی به این امر پیدا کرده‌اند و خوب در این زمینه کار می‌کنند و امید است که اوضاع بهتر شود.

عضو دولت یازهم در بخش دیگری از اظهاراتش به مشکلات مطبوعات پرداخت و با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از این است که اجازه نداده‌ایم مطبوعات و رسانه‌ها به مشکلات بپردازند و با کوچک‌ترین انتقاد، با آنها برخورد شده است، مطبوعات را از جمله حوزه‌هایی دانست که اگر درست عمل شود می‌تواند سودآور باشد به طوری که برخی از آنها که حرفه‌ای عمل می‌کنند، درآمد خوبی دارند.

وی افزود: سیاست دولت در این زمینه و همچنین در دیگر بخش‌ها، باز کردن فضا و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت است و در این مدت هم بر همین اساس عمل کرده‌ایم. به عنوان مثال کتاب‌هایی که گاه تا هفت یا هشت سال در ارشاد مانده‌اند، الان مجوز گرفته‌اند.

وزیر فرهنگ ادامه داد: توسعه در همه بخش‌ها، اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید به صورت متوازن و متناسب صورت گیرد. توسعه فرهنگی جز در فضای باز و تضارب آرا عملی نمی‌شود.

بخش بعدی نشست وزیر فرهنگ با فعالان اقتصادی به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

علی جنتی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی گفت: فرهیختگان کشور بر این اعتقادند که ما نمی‌توانیم خود را در یک حصار محدود کنیم و به بهانه حفظ دستاوردهای اسلام، جلوی هر چیزی را بگیریم. ما در حالی فیس‌بوک را مسدود کرده‌ایم که الان چهار میلیون ایرانی از طریق آن با هم مرتبط هستند؛ اما در دولت این نگاه وجود ندارد و ما درصدد هستیم از این شبکه‌ها به نفع توسعه کشور بهره ببریم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سئوالی درباره گردشگری اظهار داشت: سیاست کلی دولت، دادن رونق به این حوزه است، هر چند که سیاست‌های غلط پیشین، گردشگری را به کلی متلاشی کرده است و دولت درصدد اصلاح آن است.

وزیر ارشاد در پاسخ به مشکلات پیش‌ روی صدور مجوز نشریه عنوان داشت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و مجوزها به ویژه برای نشریات اختصاصی خیلی سریع صادر می‌شود.

عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سئوال دیگری درباره اعزام گروه‌های موسیقی و محدودیت‌های شجریان، افزود: ما تا آنجا که بتوانیم قصد کمک در این زمینه داریم چرا که این امر را در راستای توسعه فرهنگی کشورمان می‌دانیم. در مورد آقای شجریان هم سیاست دولت تا آنجایی که به وزارت فرهنگ مربوط می‌شود آن است که ایشان بتواند کار کند و دوستان و طرفدارانش بتوانند از وجود ایشان بهره ببرند.

کاغذ، موضوع پرسش دیگر از وزیر ارشاد بود که وی پاسخ داد: در مورد کاغذ ما برآنیم که بتوانیم تولید داخلی را افزایش دهیم و برای توسعه کارخانه‌ها در داخل، آماده تعامل با وزارت صنعت هستیم و از واردکننده‌های کاغذ هم حمایت می‌کنیم که بتوانیم کاغذ را با قیمت مناسب در اختیار ناشران قرار دهیم.

وزیر فرهنگ در پاسخ به پرسشی درخصوص یارانه مطبوعات افزود: یارانه مطبوعات کم و تنها در حد یک کمک است، از همین رو ما کار را واگذار کردیم به خود مطبوعات و از آنها خواستیم بنشینند ضوابطی را تدوبن کنند که بر اساس آن ضوابط و معیارها، یارانه به مطبوعات تعلق بگیرد و این موضوع کاملا شفاف و روشن است و در سایت معاونت مطبوعاتی هم قرار دارد.

جنتی در ادامه، بودجه وزارت ارشاد را بسیار اندک دانست و عنوان کرد: ارشاد با این رقم اصلا نمی‌تواند پاسخگوی وظایفش باشد و این در حالی است که بودجه سال 93 نسبت به 92 تنها چهاردرصد افزایش دارد که با در نظر گرفتن تورم در حقیقت 20 درصد کاهش دارد.

پرسش پایانی درخصوص فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود که وزیر ارشاد اظهار داشت: تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس شکایت وزارت اطلاعات و اقدام دادگستری مبنی بر پلمپ آن، انجام شده است؛ اما هم‌اکنون وزارت اطلاعات شکایت خود را پس گرفته و بین وزارتخانه‌های فرهنگ، کار و اطلاعات تفاهم کامل در این زمینه وجود دارد و انجمن می‌تواند با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید کار خود را آغاز کند و از نظر این سه وزارتخانه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.