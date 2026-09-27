زندگی شهید محمدحسن قدوسی در «پسر آقای دادستان» روایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر روایتی از زندگی شهید محمدحسن قدوسی، فرزند دادستان شهید آیتالله علی قدوسی و حاجیهخانم نجمهالسادات طباطبایی است که از خلال خاطرات مادر شهید شکل گرفته است.
این کتاب تنها به روایت زندگی شهید محمدحسن قدوسی محدود نمیشود؛ بلکه خاطرات و روایتهای مادر شهید، فرصتی برای بازخوانی بخشهایی از زندگی خانوادهای اثرگذار در تاریخ معاصر ایران فراهم کرده است. در این میان، زندگی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، شهید آیتالله علی قدوسی و دیگر شخصیتهای علمی و مبارز این خانواده نیز از زاویهای خانوادگی و کمتر روایتشده بازگو میشود.
مریم شریفی برای تدوین این اثر بیش از ۵۰ ساعت با حاجیهخانم نجمهالسادات طباطبایی گفتوگو کرده است. بخش مهمی از روایت کتاب بر پایه همین خاطرات شکل گرفته است.
از ویژگیهای کتاب پسر آقای دادستان، گستره زمانی روایتهاست؛ خاطراتی که از تاریخ خانواده طباطبایی آغاز میشود و در مسیر خود به زندگی شهید محمدحسن قدوسی، سالهای کودکی و نوجوانی، تحصیل، خانواده، فعالیتهای اجتماعی و مبارزاتی و سرانجام شهادت او در هویزه میرسد. در کنار این روایت، بخشهایی از زندگی خانوادگی شهید آیتالله قدوسی و فضای اجتماعی و تاریخی آن دوران نیز بازتاب یافته است.
«پسر آقای دادستان» در واقع تلاشی برای ثبت و انتقال خاطراتی است که راوی آن، خود را امانتدار زندگی و خاطرات عزیزان از دسترفتهاش میداند؛ خاطراتی که به گفته او میتوانند برای نسلهایی که تنها نامی از این شخصیتها شنیدهاند، تصویری ملموستر از زندگی و شخصیت آنان ارائه کنند.
کتاب «پسر آقای دادستان» در آخرین روز تابستان سال ۱۴۰۵، در ۳۲۸ صفحه منتشر و روانه بازار نشر شده است.
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