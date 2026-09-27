سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: پلیس شهرستان فلاورجان با هدف بهبود وضعیت امنیت اجتماعی و در پاسخ به مطالبات مردمی، مرحله دیگری از «طرح آرامش» را با اولویت شناسایی و جمع‌آوری معتادان متجاهر و پرخطر به اجرا گذاشت.

وی افزود: این عملیات ضربتی که در بازه زمانی ۲۴ ساعته توسط مأموران تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فلاورجان و با پشتیبانی واحدهای گشتی عملیاتی شد، منجر به شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از معتادان متجاهر و پرخطری شد که حضور آن‌ها در سطح شهر، موجبات نارضایتی شهروندان و افزایش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان در خصوص سرنوشت افراد دستگیر شده تصریح کرد: تمامی این افراد پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، برای گذراندن دوره بازپروری و درمان، به مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی و تحویل داده شدند.

سرهنگ هادیان با تبیین ارتباط مستقیم میان حضور معتادان متجاهر و بروز جرایم خُرد در محلات خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که بخش قابل‌توجهی از سرقت‌های خُرد و ناهنجاری‌های شهری، ریشه در اعتیاد و نیاز این افراد به تأمین هزینه مواد مخدر دارد؛ لذا پاک‌سازی چهره شهر از این آسیب، یکی از اولویت‌های اصلی پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با تأکید بر استمرار و تشدید اجرای چنین طرح‌هایی در مناطق مختلف شهرستان، از شهروندان خواست تا ضمن همکاری مستمر با پلیس، هرگونه فعالیت مشکوک، خرید و فروش مواد مخدر یا تجمع معتادان در محلات خود را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات قانونی و عملیاتی لازم صورت پذیرد.