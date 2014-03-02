به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سازمان پزشکان بدون مرز با صدور بیانیه ای، وضعیت مسلمانان حاضر در ایالت راخین را بسیار نگران کننده توصیف کرد.

دولت میانمار به دلیل ناراحتی از گزارش پزشکان بدون مرز به آنها اجازه ورود به راخین را نداده است. نارضایتی دولت میانمار از پزشکان بدون مرز از ماه ژانویه همزمان با انتشار بیانیه این سازمان در خصوص درمان قربانیانی آغاز شد که از قتل عام مسلمانان به دست بودایی های تندرو فرار کرده بودند.

دولت میانمار در واکنش به آن گزارش مدعی شد که طبق تحقیقات آنها هیچ حمله ای وجود نداشته و کسی کشته و مجروح نشده است.

در ماه فوریه نیز یکی دیگر از نهادهای حقوق بشری صحبت از شواهدی کرد که نشان می داد دولت میانمار خود نقشی اساسی در هدف قرار دادن مسلمانان روهینگیا داشته است.

مسلمانان روهیگیا در میانمار مورد تبعیض گسترده قرار می گیرند و از تابستان ٢٠١٢ تا کنون قربانی چندین حمله گسترده سازمان یافته بوده اند. در پی این خشونت ها دهها هزار نفر از آنان بی خانمان شده و در اردوگاههای آوارگان زندگی می کنند.

اما دولت میانمار در سال گذشته در بیانیه ای ضمن رد اتهامات برخی از افراد و سازمانهای خارجی درباره درگیریهای اخیر در ایالت راخین تاکید کرد این حادثه در غرب کشور موضوعی داخلی بوده و مرتبط با اختلافات مذهبی در میانمار نیست.

بر اساس اعلام منابع سازمان ملل از زمان آغاز دور جدید کشتار مسلمانان در میانمار و به واسطه حمله نیروهای پلیس میانمار که مسلمانان را هدف قرار می دهند نزدیک به 100 هزار مسلمان میانماری، خانه های خود را ترک کرده اند.

مسلمانان روهینگیا برای زنده ماندن در حالی که فرزندان خود را در بغل دارند در زیر باران شدید و برخی با پای برهنه از جنگل عبور می کنند تا به ساحل رسیده و از آنجا به بنگلادش بروند.

در کمپهای مهاجرانی که مسلمانان روهینگیا از سال 1993 به آنها پناه می برند، مردم نیازمند کمکهای غذایی سازمان های خیریه و بین المللی هستند.

بر اساس یک آمار دولتی، فقط در یکی از کمپ های آوارگان در بنگلادش شش هزار خانواده که بالغ بر 70 هزار نفر می شوند زندگی می کنند و اغلب در سرپناه هایی که فقط 15 متر مربع وسعت دارد سه خانواده باهم حضور دارند.