کشف ۱۳۹ گور دسته جمعی مهاجران در سواحل مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، افراد دفن شده در این گورهای دسته جمعی مهاجران غیر قانونی هستند که از بنگلادش و میانمار به امید یافتن مکانی بهتر برای زندگی اقدام به مهاجرت کرده اند.

گورهای کشف شده در نزدیکی محل هایی بوده اند که به عنوان کمپ توسط قاچاقچیان انسان مورد استفاده قرار می گرفت.

در هفته های اخیر و با نجات یافتن تعدادی از مهاجران میانماری و بنگلادشی در سواحل مالزی، نگاه رسانه ها متوجه این موضوع شد و در یک ماه گذشته بیش از یک هزار مهاجر در این منطقه از مرگ نجات یافتند.

در این میان مهاجران میانماری را عمدتا مسلمانان این کشور تشکیل می دهند که به دلیل بد رفتاری و تبعیض نژاد گسترده در این کشور دست به مهاجرت زده اند.

ماج زاو هتای، رئیس دفتر ریاست جمهوری میانمار در توجیه قصور و کوتاهی دولت این کشور در قبال بحران فزاینده مهاجرت مسلمانان روهینگیا مدعی شد عملکرد ضعیف دولت تایلند در جلوگیری از قاچاق انسان و نبودن قانون به این مساله دامن زده است.

وی همچنین در واکنش به دعوتنامه تایلند برای شرکت در نشستی درباره بحران مهاجرت گفت اگر واژه «روهینگیا» مورد استفاده در این دعوتنامه از آن حذف نشود، دولت برمه این نشست را تحریم خواهد کرد .

خودداری دولت میانمار از قبول مسئولیت این بحران در حالی است که بیشتر مسلمانان روهینگیا برای نجات جان خود از خشونت بودائیان و سیاست تبعیض آمیز دولت به کشورهای تایلند، اندونزی و مالزی فرار می‌کنند و بسیاری از آن‌ها در این مسیر با خطر قاچاقچیان انسان روبرو شده و یا درپی واژگون شدن قایق‌هایشان که از آن‌ها به عنوان « تابوت‌های سیار» نام برده می‌شود، در امواج دریا غرق می شوند.