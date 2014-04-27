به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" در اظهارات خود گفت: حقوق جمعیت اقلیت مسلمان میانمار به طور کامل رعایت نشده و اگر مسلمانان تحت فشار قرار بگیرند، این کشور جنوب شرقی آسیا موفق نخواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: اقلیت مسلمانان در میانمار بصورت تاریخی از سوی اکثریت سرکوب و تحقیر شده اند و حقوق شان نیز به طور کامل رعایت نشده است. اگر جمعیت مسلمان سرکوب شود، میانمار موفق نخواهد شد.

مسلمانان میانمار مدت هاست که از سوی بومیان این کشور سرکوب می شوند در همین رابطه چندی قبل سازمان پزشکان بدون مرز با اعلام اینکه دولت میانمار اجازه ورود نیروهای این سازمان به محل زندگی مسلمانان و درمان آنها در ایالت راخین را نداده، از وضعیت این افراد ابراز نگرانی کرد.

مسلمانان روهیگیا در میانمار مورد تبعیض گسترده قرار می گیرند و از تابستان ٢٠١٢ تا کنون قربانی چندین حمله گسترده سازمان یافته بوده اند. در پی این خشونت ها دهها هزار نفر از آنان بی خانمان شده و در اردوگاههای آوارگان زندگی می کنند.

بر اساس اعلام منابع سازمان ملل از زمان آغاز دور جدید کشتار مسلمانان در میانمار و به واسطه حمله نیروهای پلیس میانمار که مسلمانان را هدف قرار می دهند نزدیک به 100 هزار مسلمان میانماری، خانه های خود را ترک کرده اند.

مسلمانان روهینگیا برای زنده ماندن در حالی که فرزندان خود را در بغل دارند در زیر باران شدید و برخی با پای برهنه از جنگل عبور می کنند تا به ساحل رسیده و از آنجا به بنگلادش بروند.

در کمپ‌های مهاجرانی که مسلمانان روهینگیا از سال 1993 به آنها پناه می برند، مردم نیازمند کمکهای غذایی سازمان های خیریه و بین المللی هستند.

بر اساس یک آمار دولتی، فقط در یکی از کمپ های آوارگان در بنگلادش شش هزار خانواده که بالغ بر 70 هزار نفر می شوند زندگی می کنند و اغلب در سرپناه هایی که فقط 15 متر مربع وسعت دارد سه خانواده باهم حضور دارند.