به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "پل بیکر" وابسته نظامی انگلیس در عراق در حاشیه برپایی نمایشگاه صنایع نظامی در بغداد گفت: انگلیس علاقه مند به افزایش همکاری نظامی با عراق و تجهیز نیروهای عراقی به سلاحهای پیشرفته است.

وی افزود: تجهیزات نظامی انگلیس در دنیا بهترین هستند و عراق نیاز به جنگ افزارهای نظامی جدید دارد، زیرا با گروههای تروریستی در حال مبارزه است.

شایان ذکر است که عراق با آمریکا،روسیه و کره جنوبی برای خرید جنگنده، قراردادهایی به امضا رسانده است و از هواپیماهای شناسایی آمریکایی و بالگردهای روسی در عملیات های نظامی در بدنه ارتش خود استفاده می کند.