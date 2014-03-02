به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین اصغریان ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: عنصر اصلی اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است بیشتر گرایش به سمت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی است.

وی تاکید کرد: جلوگیری از خام فروشی تولیدات نفتی و صادرات مواد اولیه و در مقابل تقویت صنعت بسته بندی و فرآوری محصولات و تولیدات داخلی از جمله محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.

معاون استاندار گیلان از راه های رهایی کشور از وابستگی به خارج را تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این اقتصاد الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یکی از ابزارهای کارآمد و کارساز تقویت جبهه استقلال ملی است که می تواند خون تازه ای را به اقتصاد اسلامی کشور تزریق کند.

اصغریان تاکید کرد: براساس اقتصاد مقاومتی باید از تمام ظرفیت های کشور و به ویژه استان بهره گرفت و به سمت خودکفایی اقتصادی و ایجاد بسترهای توسعه و پیشرفت گام برداشت.

وی یادآورشد: مهمترین اصل در اقتصاد مقاومتی افزایش راندمان کاری و بهره وری است از اینرو باید دست به دست هم داد و با بالا بردن راندمان بهره وری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که همان رسیدن به رشد بالای اقتصادی است، گام برداشت.