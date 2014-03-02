شمارش معکوس اسکار 2014 آغاز شد/ همه شانس های ربودن مجسمه طلایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، شمارش معکوس برای معرفی برندگان اسکار 2014 آغاز شده است و خیلی‌ها امید دارند جایزه اسکار را در دست فیلم سه بعدی «جاذبه» ساخته تکنیکی آلفونسو کوارون به عنوان برنده امسال ببینند.

از سوی دیگر خیلی‌ها پیش بینی می کنند «12 سال یک برده» که ساخته استیو مک کویین کارگردان بریتانیایی است به عنوان برنده امسال معرفی شود.

هشتاد و ششمین مراسم اسکار امشب به میزبانی الن دی جنرس کمدین 56 ساله آمریکایی در دالبی تیاتر برگزار می شود.

خارج از خیابان، بخشی از بلوار هالیوود با فرش قرمز مفروش شده تا برخلاف همیشه و در هوایی احتمالا بارانی میزبان چهره های مشهور صنعت سینما باشد.

این در حالی است که دور نهایی رای گیری از 6028 عضو آکادمی روز سه شنبه به پایان رسید.

چند روزی است که برخی از چهره های سینمایی در مراسم مختلف به استقبال این مراسم رفته اند تا معرف خود و اثرشان باشند. امسال به نظر می رسد یکی از سخت ترین سال ها برای انتخاب بهترین فیلم سال باشد و این در حالی است که 9 نامزد در این بخش معرفی شده اند.

بیشترین آمار نامزدی در بخش‌های مختلف امسال به «جاذبه» و «کلاهبرداری آمریکایی» ساخته دیوید اوراسل تعلق دارد که هر یک 10 نامزدی را به دست آورده‌اند و «12 سال یک برده» در مرحله بعدی برای دریافت 9 جایزه نامزد شده است.

اسکات فاینبرگ از هالیوود ریپورتر چند روز پیش «12 سال یک برده» را شانس اصلی دریافت جایزه بهترین فیلم دانست و گفت مثل خیلی از فیلم‌های اقتباسی که بر مبنای یک داستان واقعی نوشته شده‌اند و ماجرایی تاریخی و اجتماعی را بیان می کنند، این فیلم بیشترین شانس را در اختیار دارد.

او نوشت: این فیلم تاریخی خیلی مهمتر از یک فیلم سه بعدی علمی-داستانی به نظر می رسد.

«12 سال یک برده» که نامزد 9 اسکار از جمله بهترین کارگردانی است، درامی تاریخی درباره زندگی یک مرد سیاهپوست است که در نیویورک ربوده می شود و به عنوان برده در لوییزیانا فروخته می شود. این فیلم جوایز گلدن گلوب و بفتا و اسپریت را نیز پیش از این دریافت کرده است.

چیوتل اجیفور، مایکل فاسبندر و لوپیتا نیونگ‌او بازیگران این فیلم نیز برای بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل و بهترین بازیگر زن نقش مکمل نامزد دریافت جایزه هستند.

از سوی دیگر «کلاهبرداری آمریکایی» برای چهار بازیگرش کریستین بیل، امی آدامز، بردلی کوپر و جنیفر لارنس نامزد دریافت جایزه شده است. کارگردان این فیلم یعنی دیوید او راسل سال پیش نامزد دریافت اسکار برای «کتابچه بارقه امید» بود و جنیفر لارنس برای همین فیلم اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

فیلم بریتانیایی «فیلومنا» بر مبنای یک داستان واقعی درباره زنی ایرلندی که تلاش دارد پسر گمشده‌اش را پیدا کند، نامزد دریافت چهار جایزه شده که بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن برای جودی دنچ از جمله آنهاست.

«کاپیتان فیلیپس»، «12 سال یک برده»، «نبراسکا»، «گرگ وال استریت»، «کلوپ خریداران دالاس» و «او» دیگر نامزدهای مدعی دریافت عنوان بهترین فیلم سال هستند.

در بخش بهترین بازیگر زن کیت بلانشت برای بازی در فیلم «یاسمین آبی» ساخته وودی آلن ماه هاست که به عنوان بهترین بازیگر زن سال مطرح است. با این حال او رقابتی جدی را پیش روی دارد و جودی دنچ، ایمی آدامز برای «کلاهبرداری آمریکایی»، ساندرا بولاک برای «جاذبه» و مریل استریپ برای «آگوست: اوسیج کانتی» -که با این فیلم برای هجدهمین بار نامزد دریافت اسکار شده- دیگر رقبای این بخش هستند.

متیو مک کاناهی و جارد لتو برای بازی در فیلم «کلوپ خریداران دالاس» که درباره بیماری ایدز است، در بخش بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر مرد مکمل دو امیددار اصلی هستند.

به نظر می رسد نزدیکترین رقابت در بخش بازیگر نقش مکمل باشد؛ جایی که بازیگر «12 سال یک برده» یعنی نیونگ‌او با بازی در اولین فیلمش در برابر جنیفر لارنس برنده اسکار سال پیش قرار گرفته که امسال برای «کلاهبرداری آمریکایی» تاکنون جایزه بفتا را نیز نصیب خود کرده است.

سالی هاوکینز برای «یاسمین آبی»، جولیا رابرتز برای «آگوست: اوسیج کانتی» و جون اسکوییب برای «نبراسکا» دیگر رقبای وی در این بخش هستند.

در میان کارگردانان نیز بیشترین بخت برای دیوید او راسل، مک کویین، کوارون، آلکساندر پین و مارتین اسکورسیزی پیش بینی می‌شود.

امسال در بخش موسیقی هر چهار نامزد بخش موسیقی به اجرای زنده می پردازند و U2 با نواختن موسیقی فیلم «عشق معمولی» که برای فیلم «ماندلا: راه طولانی به آزادی» ساخته، یاد این اسطوره را گرامی می‌دارد.

فارل ویلیامز ترانه ‌«شادی» را از «من نفرت انگیز2» می خواند، ایدینا منزل ترانه «بگذار برود» را از انیمیشن «یخ زده» می‌خواند و کارن او نیز «ترانه ماه» را از فیلم «او» خواهد خواند.

در مراسم امسال از قهرمانان فیلم‌ها نیز تجلیل می شود و یک بخش ویژه برای گرامیداشت 75 سالگی فیلم «جادوگر شهر از» تدارک دیده شده است.

الن دی جنرس نیز برای دومین بار مجری مراسم خواهد بود. او در هفتادو نهمین مراسم اسکار یعنی در سال 2007 اجرای این برنامه را برعهده داشت که 39.9 میلیون نفر به تماشای آن نشسته بودند.

سال پیش اسکار با اهدای جایزه بهترین فیلم به فیلم ضد ایرانی «آرگو» نشان داد که در فرهنگ این جایزه مسایل سیاسی بر مسایل هنری و فرهنگی رجحان دارند.