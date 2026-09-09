به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای سرشماری سراسری کلنیهای زنبور عسل در مهرماه سال جاری، اظهار کرد: دستیابی به آمارهای دقیق و واقعی از وضعیت زنبورستانها، نقش مهمی در برنامهریزی برای تولید، حمایت از زنبورداران و توسعه این صنعت دارد.
وی با بیان اینکه سرشماری سراسری تصویری روشن از تعداد کلنیها، ظرفیت تولید و وضعیت کلی زنبورستانها ارائه خواهد داد، افزود: اطلاعات بهدستآمده از این طرح، مبنایی مستحکم برای تصمیمگیری در زمینه تأمین نهادههای مورد نیاز، ارائه خدمات تخصصی و حمایت از تولیدکنندگان بر اساس دادههای واقعی فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت همکاری زنبورداران در ثبت دقیق اطلاعات، ادامه داد: مشارکت فعال بهرهبرداران میتواند اعتبار نتایج سرشماری را بهطور چشمگیری افزایش دهد و از اتخاذ تصمیمات غیرواقعی و تخصیص نامتناسب منابع جلوگیری کند.
بهجت حقیقی با اشاره به ظرفیتهای صنعت زنبورداری فراتر از تولید عسل، گفت: موم، گرده گل، برهموم و ژله رویال از جمله محصولاتی هستند که میتوانند در افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی این صنعت نقش مؤثری ایفا کنند.
وی آمار دقیق را نقطه آغاز سیاستگذاری صحیح و حمایت هدفمند از صنعت زنبورداری دانست و تصریح کرد: اجرای منظم سرشماری، مسیر برنامهریزی برای این بخش مهم اقتصادی را شفافتر میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: اجرای این سرشماری میتواند زمینه ارتقای کمی و کیفی تولیدات زنبورداری و تحقق اهداف ملی در حوزه امنیت غذایی و توسعه روستایی را فراهم کند.
بهجت حقیقی در پایان گفت: استان فارس با اجرای دقیق این طرح و جمعآوری دادههای جامع و قابل اتکا، میتواند نقش مؤثری در برنامهریزی و توسعه صنعت زنبورداری کشور ایفا کند.
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