به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب اظهار کرد: یک قلاده خرس قهوهای در منطقه حفاظتشده دنا به دلیل گرفتار شدن در فنس اطراف یک باغ انگور، امکان رهایی از این وضعیت را نداشت و برای نجات آن، عملیات تخصصی محیطبانان و تیم بیهوشی انجام شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به شرایط حیوان، هرگونه دستکاری مستقیم و تلاش برای رهاسازی بدون انجام عملیات بیهوشی میتوانست خطر آسیب جدی به خرس و امدادگران را به همراه داشته باشد.
وی افزود: با حضور تیم تخصصی بیهوشی و محیطبانان، عملیات با دقت و مهارت انجام شد و پس از بیهوشسازی ایمن، خرس از بند فنس رها شد.
دیانتی نسب تصریح کرد: پس از اطمینان از شرایط مناسب حیوان، خرس قهوهای به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.
وی با اشاره به اینکه این عملیات بار دیگر اهمیت رعایت ملاحظات زیستمحیطی در احداث فنس و محصور کردن باغها در محدوده زیستگاههای حیاتوحش را نشان داد، تاکید کرد: زیرا ورود حیاتوحش به مناطق محصور میتواند خطر گرفتار شدن و آسیب دیدن گونههای جانوری را افزایش دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: خرس قهوهای از گونههای ارزشمند حیاتوحش زاگرس به شمار میرود و منطقه حفاظتشده دنا یکی از زیستگاههای مهم این گونه در کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود.
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