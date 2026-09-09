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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

والیبال قهرمانی آسیا- ژاپن

بازیکنان والیبال پس از پیروزی مقابل چین چه گفتند؟

بازیکنان والیبال پس از پیروزی مقابل چین چه گفتند؟

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران با تاکید بر اهمیت همه دیدارهای قهرمانی مردان آسیا گفت: تیمی که بخواهد قهرمان شود، برایش تفاوتی ندارد که در مرحله بعد مقابل چه حریفی قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر یک چین را شکست داد و با کسب سومین برد متوالی، به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد.

علی حاجی‌پور درباره روند تیم در این رقابت‌ها اظهار داشت: همه بازی‌ها برایمان مهم است و رفته‌رفته هم داریم با شرایط ایده‌آلی که می‌خواهیم، در این سالن و در این جو، پیشرفت می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی تیم برای مرحله حذفی گفت: امیدوارم با آمادگی، ذهنیت و همدلی بیشتر برویم برای بازی‌های حذفی.

حاجی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا تفاوتی دارد تیم ملی ایران در مرحله بعد با چه حریفی روبه‌رو شود، عنوان کرد: تیمی که بخواهد قهرمان شود، به نظرم زیاد برایش مهم نیست.

کاپیتان تیم ملی: امیدوارم پله به پله به همه اهدافمان برسیم

همچنین در ادامه امین اسماعیل‌نژاد درباره اهمیت دیدارهای این رقابت‌ها اظهار داشت: بالاخره هر بازی در قهرمانی آسیا برای ما مهم است، چون هر بازی در رنکینگ جهانی برای ما امتیاز دارد. ما برای بالا بردن رنکینگ جهانی و رسیدن به هدفی که داریم، یعنی ان‌شاءالله صعود به فینال این مسابقات و بعد هم اهداف بعدی، تلاش می‌کنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم پله به پله جلو برویم تا بتوانیم به همه اهدافی که داریم برسیم و مهم‌تر از همه پیشرفت تیمی داشته باشیم.

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران با اشاره به جوان بودن ترکیب تیم، گفت: تیم ما جوان است و نیاز داریم بیشتر بازی کنیم و بیشتر با هم هماهنگ شویم. امیدوارم در آینده حرف برای گفتن زیاد داشته باشیم.

تیم ملی والیبال ایران با سه پیروزی و ۹ امتیاز و تنها یک ست واگذار شده، به عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله بعد صعود کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۹ شهریور به مصاف چین‌تایپه خواهد رفت.

کد مطلب 6942403
سیده فرزانه شریفی

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