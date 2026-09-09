بازیکنان والیبال پس از پیروزی مقابل چین چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر یک چین را شکست داد و با کسب سومین برد متوالی، به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد.
علی حاجیپور درباره روند تیم در این رقابتها اظهار داشت: همه بازیها برایمان مهم است و رفتهرفته هم داریم با شرایط ایدهآلی که میخواهیم، در این سالن و در این جو، پیشرفت میکنیم.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی تیم برای مرحله حذفی گفت: امیدوارم با آمادگی، ذهنیت و همدلی بیشتر برویم برای بازیهای حذفی.
حاجیپور در پاسخ به این سوال که آیا تفاوتی دارد تیم ملی ایران در مرحله بعد با چه حریفی روبهرو شود، عنوان کرد: تیمی که بخواهد قهرمان شود، به نظرم زیاد برایش مهم نیست.
کاپیتان تیم ملی: امیدوارم پله به پله به همه اهدافمان برسیم
همچنین در ادامه امین اسماعیلنژاد درباره اهمیت دیدارهای این رقابتها اظهار داشت: بالاخره هر بازی در قهرمانی آسیا برای ما مهم است، چون هر بازی در رنکینگ جهانی برای ما امتیاز دارد. ما برای بالا بردن رنکینگ جهانی و رسیدن به هدفی که داریم، یعنی انشاءالله صعود به فینال این مسابقات و بعد هم اهداف بعدی، تلاش میکنیم.
وی ادامه داد: امیدوارم پله به پله جلو برویم تا بتوانیم به همه اهدافی که داریم برسیم و مهمتر از همه پیشرفت تیمی داشته باشیم.
قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران با اشاره به جوان بودن ترکیب تیم، گفت: تیم ما جوان است و نیاز داریم بیشتر بازی کنیم و بیشتر با هم هماهنگ شویم. امیدوارم در آینده حرف برای گفتن زیاد داشته باشیم.
تیم ملی والیبال ایران با سه پیروزی و ۹ امتیاز و تنها یک ست واگذار شده، به عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله بعد صعود کرد و در مرحله یکچهارم نهایی از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۹ شهریور به مصاف چینتایپه خواهد رفت.
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