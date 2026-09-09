به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای معاونین استان و روسای شهرستان‌ها، نواحی و مناطق که با موضوع بررسی وضعیت نیروی انسانی برگزار شد، اظهار کرد: معلمی فقط یک شغل و حرفه نیست بلکه بعثتی انتخابی و رسالتی سنگین است که خداوند بر دوش اهلش می‌گذارد.

وی با بیان اینکه بزرگترین موهبت خداوند به انسان توانایی یادگیری است، افزود: پیامبران برای ایجاد فرصت یادگیری آمده‌اند چراکه یادگیری بزرگترین ظرفیتی است که هر فرد می‌تواند براساس استعدادهای درونی خود به فعلیت برساند.

باقرزاده با اشاره به اهمیت حق‌الناس در نظام تعلیم‌وتربیت، تأکید کرد: حق‌الناس بالاتر از هر تکلیفی است و معلم باید بداند که با جان و دل دانش‌آموزان سروکار دارد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش رویکردهای صرفا شکلی در آغاز سال تحصیلی را مورد نقد قرار داد و خاطرنشان کرد: تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت باید به امور شکلی اختصاص یابد و حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد توان باید صرف بهبود کیفیت یادگیری شود.

وی با بیان اینکه یک مدیر استراتژیست نمی‌تواند بیش از ۵ تا ۷ هدف داشته باشد، تصریح کرد: در طرحواره جدید برنامه درسی دوره ابتدایی اهداف به ۸ محور اصلی تقلیل یافته است.

باقرزاده با اشاره به نیاز آموزش‌وپرورش به تمرکز و هم‌سوسازی، گفت: باید لیزرهای تعلیم‌وتربیت را در سیستم ایجاد کنیم تا حرکت مطلوب شکل بگیرد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش با تاکید بر اینکه یادگیری از جنس انتقال نیست و رفتارگرایی منسوخ شده است، خاطرنشان کرد: امروزه در رویکردهای سازنده‌گرا و یادگیری اجتماعی تاکید بر اراده، انگیزه، علاقه و شوق فرد برای یادگیری است و باید موقعیت‌های یادگیری رشددهنده ایجاد کنیم که در آن دانش‌آموز احساس لذت و موفقیت کند.

وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی و تغییر جایگاه معلم، اظهار کرد: امروزه دانش‌آموزان با ابزارهای هوش مصنوعی به اطلاعات گسترده‌ای دسترسی دارند و معلم دیگر تنها مجرای اطلاع‌رسانی نیست.

باقرزاده در پایان به وظایف متنوع مرکز از جمله استخدام، سازماندهی، آموزش توانمندسازی، ارزشیابی، رتبه‌بندی، حقوق و دستمزد و بازنشستگی اشاره کرد و گفت: همه اقدامات در حوزه امور اداری باید با کیفیت تعریف شود.