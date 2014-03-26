کوروش تهامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه مردم در نوروز چگونه تعطیلات خود را سپری کنند، گفت: پیشنهاد من این است که مردم در نوروز بیشتر از خستگی‌هایی که یک سال بر وجودشان نشسته است، بکاهند و بر مبنای نیاز خود مطالعه و تفریحات دیگر هم داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم در این تعطیلات به سالی که گذشته و کارهایی که انجام دادند فکر کنند و البته در کنار مطالعهU تماشای فیلم‌های خوب را هم در برنامه خود بگذارند؛ چراکه دیدن فیلم خوب مانند مطالعه کتاب مفید است. خود من هم فیلم‌های زیادی دارم که فرصت نکردم در طول سال آنها را ببینم و امیدوارم که در این ایام بتوانم آنها را تماشا کنم.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه تعطیلات نوروز را با خانواده اش سپری خواهد کرد، گفت: خود من در طول یک سال گذشته بیشتر در حال کار کردن بودم. حدود 7 ماه درگیر سریال «عصر پاییزی» شدم و یک ماه و نیم هم درگیر یک کار سینمایی با نام «تنها در چند دقیقه سکوت» به کارگردانی بهاره صادقی بودم و به همین دلیل دوست دارم در چنین فرصت‌هایی وقت بیشتری با همسر و خانواده ام بگذرانم و به سفر برویم چون برای من به نوعی تجدید قواست و می توانم دوباره نیرو بگیرم.

وی که امسال سریال «عصر پاییزی» را برای تماشاگرانش در تلویزیون داشت درباره پروژه‌های خود در طول یک سال گذشته بیان کرد: زمانبندی کارهای ما به شکلی است که چندان بر اساس برنامه‌ریزی‌ها اتفاق نمی‌افتد. همچنین روزی 12 یا 13 ساعت کار کردن رمقی برای ما نمی‌گذارد که در طول سال بتوانیم به دیدار فامیل و دوستان و آشنایان برویم و من امیدوارم که در ایام نوروز بتوانم از این فرصت استفاده کرده و به این دیدارها بروم.

این بازیگر همچنین با اشاره به لزوم مطالعه در تعطیلات نوروز یادآور شد: مطالعه باید در زندگی جریان داشته باشد حتی در حد خواندن خبرهای روز چون معتقدم هرکسی باید بداند که در کشورش چه اتفاقاتی رخ می دهد. غیر از این ما نیاز به مطالعات تخصصی هم داریم که هر کسی باید برای ارتقای سطح دانش و مهارت های خود به این سمت حرکت کند مثلا ما بازیگران برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای خود نیاز به اینگونه مطالعات داریم. در نهایت فکر می‌کنم آموختن امری است که هیچ گاه نباید از آن غفلت شود وگرنه شما در جایگاه حرفه ای و کاری خود درجا می زنید.