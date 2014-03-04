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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

نمایش و نقد فیلم روی پرده سینماهای جهان در ایران

نمایش و نقد فیلم روی پرده سینماهای جهان در ایران

نشست نمایش و نقد فیلم سینمایی «جاذبه» برنده هفت جایزه اسکار 2014 در کانون سینمایی پایتخت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم ساخته آلفونسو كوارون‌ روایت مهندس پزشک برتر ناسا با بازی ساندرا بولاک است که در اولین سفر خود به خارج از کره زمین، به همراه فضانورد با تجربه‌ای با بازی جورج کلونی به یکی از ماموریت‌های شاتل اعزام می‌شوند. اما درست در زمانی که آنها در حال انجام ماموریت هستند، یک تکه از سفینه فضایی متعلق به روسیه به شاتل آنها برخورد کرده و شاتل آنها را نابود می‌کند. با این حال ریان پس از این فاجعه زنده مانده اما ارتباطش با زمین و فرمانده قطع می‌شود و این در حالی است که اکسیژن وی هم در حال اتمام است...

«جاذبه» تاکنون هفت جایزه از اسکار، یک جایزه از گلدن گلوب و 6 جایزه از بفتا را از آن خود کرده است.

نشست نمایش و نقد این فیلم با حضور مهرزاد دانش و محمدرضا مقدسیان ساعت 17:30 روز چهارشنبه 14 اسفند در مرکز مشارکت‌های فرهنگی هنری واقع در میدان ولی عصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز، نرسیده به فلسطین، شماره 28 برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، نمایش این فیلم در حالی صورت می‌گیرد که نسخه‌ای از فیلم همزمان با اکران جهانی آن در ایران به نمایش درمی‌آید که کپی رایت آن رعایت نشده است.

کد مطلب 2249007

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