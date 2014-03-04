اهدای نشان نیکوکاری به شهرام ناظری، علی دایی، صدف وکیلی و محمدرضا حافظی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم فاطمه دانشور، مدیرعامل موسسه مهرآفرین روی سن آمد و با اشاره به فعالیت های این موسسه گفت: ما بر اساس عهدی که با خدا بسته‌ایم به دنبال خدمت به خلق هستیم و در این راه قصد داریم تمام تلاشمان را برای حمایت از کودکان و زنان سرپرست خانوار بکار بگیریم.

دانشور با تشکر از رئیس جمهور و بازدیدهایی که وی از مکان‌هایی همچون شیرخوارگاه ها انجام می‌دهد، گفت: اقدامات ایشان بسیار خوب بوده است اما همین جا تقاضایی دارم که برای رونق امر نیکوکاری، به موسسات مردم‌نهاد توجه بیشتری کنند. گاهی سپردن کار به کسانی که با عشق وارد فعالیت‌های دلی می‌شوند به مراتب نتایج بهتری در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران، گرامی‌ترین و بالاترین تعلیمات زندگی را دارند به آموزه های اسلام و قرآن کریم اشاره کرده و افزود: انبیا برای انسان سازی آمدند و ما را به نیکی رهنمون کردند. ما نیز باید به حرف آنها عمل کنیم و در این راه به کودکان نگاه کنیم، به محیط مان نگاه کنیم و نگذاریم که جامعه ما در بی توجهی و فقر، به سمت ناموزونی ها پیش برود. اگر به بخش محروم و محرومیت های بخش هایی از جامعه نگاه نکنیم و درصدد برطرف کردن فقر برنیاییم آن وقت ممکن است از دامن همین فقر به جامعه ای مضطرب و نگران برسیم و شاهد بزه و خلاف باشیم.

دانشور گفت: فقر و جهل همسایه هم هستند و ما باید کمک کنیم تا این دو ریشه کن شوند و یکی از راه‌های آن، مدرسه سازی و آموزش و بازنگری در امر آموزش است، مدرسه سازی را در نقاط محروم گسترش بدهیم و آموزش را باید در سطحی وسیع در دستور کار قرار داد تا با بیشتر شدن زندان ها مقابله کرد.

دانشور گفت: اگر وارد شورای شهر تهران شدم، فقط و فقط بخاطر انجام دادن کاری برای همین بچه ها بوده است ، اگر بدانم مفید نبوده از شورا خارج خواهم شد.

در ادامه برنامه با حضور مریلا زارعی از صدف وکیلی مدیر انجمن حمایت از کودکان کار که با تاسیس واحد نیکوکاری اش بیش از 1000 کودک محروم را تحت پوشش قرار داده، قدردانی و نشان ویژه نیکوکاری به او اهدا شد.

مریلا زارعی سفیریار مهرآفرین در هنگام اهدای نشان ویژه نیکوکاری به صدف وکیلی گفت: مشکلاتی که جامعه ما امروز با آن دست به گریبان است، زیاد است و این امر تنها مربوط به کودکان و زنان نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما در طول روز، کودکان بسیاری را می بینیم که خارج از محیط مدرسه و خانواده کار می کنند و یا در پشت چراغ قرمزها مشغول کسب درآمد هستند، اما هرگز آنها را با فرزندان خودمان مقایسه نمی‌کنیم و یا حتی گاهی به آنها هم پرخاش می کنیم!

سفیریار مهرآفرین افزود: ما وظیفه داریم که به عنوان یک عضو جامعه، کسانی را که نیازمند هستند، دریابیم و می توانیم با عشق ورزیدن به خود و دیگران جامعه خوبی داشته باشیم. فقط باید بخواهیم و حرکت کنیم.

وی با اشاره به تلاش های صدف وکیلی گفت: ایشان با تاسیس نهادی مردمی و غیر سیاسی تلاش کرد تا به سهم خود، آینده بهتری را برای کوکان این سرزمین رقم بزند و امروز بیش از 1000 کودک را تحت پوشش خود گرفته و به مدارج بالای تحصیل و کار رسانده است. کارش مردانه و جسورانه بوده است.

تجلیل از صدف وکیلی

صدف وکیلی نیز با تشکر از تمامی نیکوکاران و حاضران گفت: امروز کودکانی را در خیابان ها می بینیم که در زندگی واقعیشان هیچ خبری از کودکی و کودک بودن نیست. ما نباید نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشیم ، کودکان منشاء خیر و خوبی دنیا هستند و جمعی از آنها در این شرایط بد و سخت زندگی می کنند. عزیزان! این وظیفه ماست که شرایط را برای آنها تغییر دهیم. من امیدوارم روزی فرا برسد که هیچ کودکی برای گذران زندگی و روزی خود ، کودکی اش را به حراج نگذارد.

تجلیل از شهرام ناظری

دومین فردی که نشان ویژه نیکوکاری را دریافت کرد شهرام ناظری بود. محمد سریر آهنگساز و رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، با اشاره به نزدیک بودن هنر و جامعه گفت: هنر منعکس کننده زمانه و جامعه خودست و با هنر است که افراد می توانند پیام خود را به مخاطبانی که در آن دوره زندگی می کنند، برسانند.

وی با اشاره به اهمیت هنر موسیقی افزود: در دهه اخیر ، هنر موسیقی به رغم مشکلات به خوبی پیشرفت کرده و امروز تعداد هنرجویان در این حوزه نسبت به گذشته ده ها برابر بیشتر شده است.

به نظر سریر، معرفت هنری مهمتر از فراگیری فن است. او گفت: آنچه که در هنر بسیار مهم است معرفت های شخصی است که یک هنرمند در طول زمان با توجه به دانش و بینش و توانایی های شخصی خود کسب می کند؛ افرادی که اینچنین به درجه هنرمندی می رسند، از تعداد انگشتان یک دست کمتر هستند و یکی از برترین های آنها در کشور ما ، شهرام ناظری است.

وی ادامه داد: شهرام ناظری نه یک موسیقیدان و خواننده بلکه یک انسان و کاراکتری شاخص است و همچنین یک معلم نمونه است.

بعد از سخنان محمد سریر، با حضور لوریس چکناواریان و شاهرخ تویسرکانی نشان ویژه نیکوکاری به شهرام ناظری اهدا شد.

شهرام ناظری بعد از دریافت نشان گفت: من از لطف همه سپاسگزارم ، اما تصور نمی کنم کار زیادی کرده باشم که درخور تقدیر باشد، زیرا ما در هر لباسی که باشیم وضیفه داریم که در کارهای خیر شرکت کنیم.

وی نقش هنرمندان را در توجه دادن به جامعه بسیار مهم دانست و افزود: مردم همیشه از هنرمندانی که با آنها خاطراتی خوب داشته اند انتظار بیشتری دارند به همین دلیل هنرمندان نیز باید به فکر بخش های نیازمند، بیماران بی بضاعت، افراد ضعیف و کودکان باشند. هر چه که آنها در این راه قدم بردارند، جامعه نیز از آنها استقبال کرده و پیروی می کند، به امیدی که دیگر فقری نباشد.

وی با اشاره به فعالیت افرادی همچون جهان پهلوان تختی در کمک به زلزله زدگان گفت: مردم به هنرمندان و پهلوانان واقعی اطمینان بیشتری دارند و هنرمندان هم باید به نحو احسن به وظایف خودشان در این حوزه ها عمل کنند.

تجلیل از محمدرضا حافظی نیکوکار نمونه مدرسه‌ساز

سومین فردی که نشان ویژه نیکوکاری را دریافت کرد محمدرضا حافظی نیکوکار نمونه مدرسه ساز بود.

احمد حلت با اشاره به خدمات حافظی در حوزه مدرسه سازی گفت: ایشان از سال ها قبل فعالیت های گسترده ای را با همکاری جامعه خیرین مدرسه ساز آغاز کرده و امروز ما شاهد هستیم که یک سوم مدارس کل کشور ، توسط حافظی و دوستانش ساخته شده است.

وی ادامه داد: ایشان مرد بزرگی است و همیشه بی چشمداشت کارهای بزرگی کرده است.

محمدرضا حافظی نیز بعد از اینکه نشان خود را از دستان نمایندگان شورای شهر تهران و هیات رئیسه اتاق بازرگانی دریافت کرد، گفت: ما باید انجام کار خیر را از جوانی آغاز کنیم و به جوانان خود ، فعال بودن در امور خیر را آموزش دهیم ، زیرا نیکوکاری در جوانی لذت بخش تر است ، وگرنه در پیری ، بیشتر ما ، برای حساب های آخرت استکه کار خیر انجام می دهیم.

حافظی با اشاره به تلاش های خیرین مدرسه ساز در توسعه علم گفت: با همکاری این افراد ، امروز شاهدیم که مدارس 4 نوبته به 2 نوبته و یک نوبته تبدیل شده ، ما ، در کشورمان بیش از 500 خیر مدرسه ساز فعال داریم و تعداد مدرسه هایی که آنها می سازند ، بسیار بیشتر از مدارسی است که دولت احداث می کند ، ضمن اینکه تاکنون 32 درصد مدارس کل کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است.

وی در ادامه افزود: امر مدرسه سازی نه تنها در کشور ، بلکه در خارج از کشور نیز باید گسترش یابدتا فرزندان ما با تحصیل در این مدارس ، هم زبان مادری را بیاموزند و حفظ کنند و هم اینکه از مشکلاتی همچون آموزش های ضد ایرانی در مدارس بیگانه آسوده شوند.

تجلیل از علی دایی

آخرین فردی که نشان ویژه نیکوکاری را دریافت کرد، علی دایی به عنوان ورزشکار نمونه و نیکوکار بود.

حسین کلانی بازیکن اسبق پرسپولیس طی سخنانی با اشاره به اینکه امروز گروهی در کشور هستند که بدون آنکه بخواهند نامی از آنها برده شود کار خیر انجام می دهند ، گفت: مردم ما در انجام امور خیر با ایثار و عشق حضور پیدا می کنند و کار نیکو را با مهر و محبت انجام می دهند ، اما نباید توقع داشته باشیم که تمامی مشکلات ، تنها توسط مهر و محبت مردم انجام شود.

وی در ادامه افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که بار سنگین مشکلات ، توسط دولتمردان برداشته شود.

کلانی با اشاره به اینکه ورزشکاران واقعی ایران همیشه با صفت پهلوانی و مردم‌داری عجین بوده اند، گفت: از پوریای ولی تا تختی، ورزشکاران ایرانی پیام آوران ما در دنیا بوده اند و فداکاری می کرده اند تا بانی شادی در دل های مردم شوند. در این میان بسیاری از آنها علاوه بر قهرمانی بدون آنکه بخواهند نامی از آنها برده شود، کار نیک کرده اند و می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت های نیکوکارانه علی دایی گفت: دایی علاوه بر یک قهرمان ملی در یک رشته ورزشی ، یک اسطوره برای کشور است. علاوه بر آن وی با انجام کارهای نیکوکارانه همچون تاسیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در اردبیل و یا تاسیس مدرسه فوتبال در تایباد و همچنین پذیرش فرزند خواندگی 4 کودک یتیم و حمایت از آنها تا مرحله دانشگاه و یا کارهای دیگر در حد توان خود ، لااقل تاآنجایی که من می دانم ، ایثار کرده است و همین امر نشان می دهد که جامعه هنری و ورزشی کشور می توانند قدم های بزرگی را در راه اعتلای کشور عزیزمان ایران بردارند.

علی دایی نیز بعد از دریافت نشان خود از دستان عباس جدیدی، و در حضور کلانی و فرهاد قائمیان و فاطمه گودرزی گفت: من از همه کسانی که امشب در اینجا جمع شدند، تشکر می کنم اما معتقدم کاری که افراد نیکوکار انجام می دهند بسیار مهم و باارزش است و امشب اینجا برای اولین بار دیدم کسانی کارهایی کرده اند که از کارهایی من و امثال من بسیار برتر است. افتخار می‌کنم و ممنونم.

در پایان این مراسم نیز از 14 حامی جدی موسسه نیکوکاری مهرآفرین شامل حمیدرضا جوانمرد، بهمن عسگری، کوروش آهنج، حسین تنهایی، حسن کشت پور، سعید گودرزی، محمد سلیمی، سیامک سیدجوادی، فرنوش بدیع، یاسر التل، سعید مهرزاد، حامد منصوری، علیرضا امیدوار و محمد شریفیا ، با اهدای تندیس یاوران مهرآفرین تقدیر بعمل آمد.

حاشیه‌ها:

* مراسم دیشب به کارگردانی رضا درستکار برگزار شد و در طول اجرا، گروه های مختلفی از هنرمندان خاص و گروه های موسیقی نایما، آهیل و لیان اجراهایی شادی داشتند.

* برای هر کدام از کسانی که نشان ویژه نیکوکاری دریافت کردند، فیلم کوتاهی پخش می شد، دو فیلم دایی و ناظری توسط خدایار قاقانی ساخته شده بود.

درمراسم شب گذشته شهرام ناظری ،احمد مسجد جامعی، محمد سریر، لوریس چکناواریان، شاهرخ تویسرکانی، علی دایی، مریلا زارعی، عباس جدیدی، حسین کلانی، فرهاد قائمیان، قاسم قلی پور، فاطمه گودرزی، روزبه نعمت الهی، امید حاجیلی، عبدالحسین مختاباد، احمد حلت، مهرداد اکبریان، تندگویان و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و همچنین تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و جمعی از نمایندگان رسانه های جمعی حضور داشتند.