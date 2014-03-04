به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه 30 آذر ماه 91 بود که شبکه تماشا از طریق فرکانس 578 مگاهرتز (کانال 34) در سیستم دیجیتال تهران قابل دریافت شد و تا روز پنجم دی 91 اقدام به پخش آنونس‌ها و تبلیغ سریال‌های آینده خود کرد.

این شبکه پنجم دی ماه سال گذشته با آغاز پخش سریال‌های «نابرده رنج»، «متشکرم»، «دوران سرکشی» و «دوران کهن» پخش آزمایشی خود را آغاز کرد و به جمع شبکه‌های بیست‌ گانه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پیوست و برای مردم تهران، جنوب استان تهران و برخی مناطق استان قم با استفاده از مبدل‌های دیجیتال قابل دریافت شد.

آغاز فعالیت رسمی با حضور رییس جمهور وقت

این شبکه در چهارشنبه 25 بهمن 91 در فرستنده‌های ديجيتال سراسر کشور قابل دریافت شد و شبکه تماشا، بعد از مدتی پخش آزمایشی از 12 اسفند 91 با حضور محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت، شبکه تماشا همزمان با شبکه سلامت به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این شبکه، پخش سریال برای علاقمندان به این گونه برنامه‌های نمایشی معرفی شد.

این شبکه تلویزیونی در مدت کوتاهی هم مخاطبان بسیار جلب کرد و هم موفق شد خاطرات زیادی از گذشته‌ها را برای تماشاگران تلویزیون زنده کند.

مراحل افزایش کیفیت برای سریال‌های خارجی با حفظ دوبله‌های قدیمی

در حال حاضر در شبکه تماشا که کامبیز اخوان صفا مدیریت آن را برعهده دارد، سریال‌های خارجی که قبلا از تلویزیون پخش شده‌اند، دو مرحله بسیار مهم را پشت‌سر می‌گذارند؛ اول اینکه تصاویر اچ دی و با کیفیت همه آنها تهیه می‌شود و بعد صدای قبلی سریال با همان دوبله‌های قدیمی روی تصاویر جدید، صداگذاری می‌شود.

چرا که مردم از این صداها خاطره دارند و بهتر است آنها دوباره دوبله نشوند. همین است که مخاطبان به سادگی با یک دستگاه ستاپ‌باکس می‌توانند این سریال‌ها را تماشا کنند. به این نحو که مخاطبی هانیکو را در حالی تماشا می‌کند که صداها همان صداهای خاطره‌انگیز قدیمی است و تصاویر این بار با این تمهید شفاف و درخشان شده‌اند.

مرمت و حذف ریختگی‌ تصاویر سریال‌های ایرانی

شبکه تماشا در خصوص سریال‌های ایرانی هم قبل از هر اقدامی تصاویر آنها را مرمت می‌کند. فعالان شبکه تماشا زمان زیادی صرف می‌کنند تا تصاویر «پهلوانان نمی‌میرند» را اصلاح کنند تا مخاطبان بتوانند بدون صدای اضافه و ریختگی، تصاویر را ببینند.

حالا یک سال از تاسیس شبکه تماشا به صورت رسمی گذشته و دست اندرکاران این شبکه در حال ایجاد یک مرکز فنی برای بازسازی و مرمت تمام آثار نمایشی هستند. به این نحو که تصاویر آثار ایرانی مرمت می‌شود، خارجی‌ها را صداگذاری می‌کنند و همه آثار به صورت دیجیتال آرشیو می‌شود.

مردم جدول پخش شبکه تماشا را مشخص می‌کنند

شاید پی بردن به نحوه انتخاب آثار و ترتیب پخش آنها سوال برانگیز باشد و در این خصوص باید گفت سریال‌ها براساس نظرات مردم انتخاب از طریق سایت و پیامک شبکه انتخاب می‌شود.

سه سریال جدید خارجی در راه آنتن

خبر تازه هم اینکه چند سریال‌ خارجی برای پخش از این شبکه خریداری شده‌اند که از جمله می‌توان به سریال کره‌ای «پزشک زبردست» اشاره کرد که در 26 قسمت تولید شده و در حال دوبله است.

سریال کمدی خانوادگی «پزشک خانواده» محصول کشور ایتالیا نیز از دیگر سریال‌های خریداری شده و در مرحله آماده سازی برای پخش است.

دیگر سریال خارجی «عدالت حقیقی» است که به زودی از شبکه تماشا پخش خواهد شد و شبکه تماشا با توجه به رویکرد تخصصی خود در پخش سریال، همواره پخش آثار جدی در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است.

شبکه تماشا یک سال اخیر چه سریال‌هایی پخش کرد؟

شبکه تماشا در یک سال گذشته 92 سریال پخش کرده که فهرست کامل این سریال‌ها از این قرار است:

«سقوط یک فرشته»، «هوش سیاه»، «بی صدا فریاد کن»، «یک روز قبل»، «عملیات پایتخت»، «ترش و شیرین»، «خانه به دوش»، «سه دنگ سه دنگ»، «کار آگاه رشید»، «هتل پیاده رو»، «تئاتر در صحنه»، «روزهای زیبا و شاید ویژه»، «ارث بابام»، «قصه‌های مجید»، «ولایت عشق»، «گاو صندوق»، «هزاران چشم»، «سایه همسایه»، «روز رفتن»، «او مثبت»، «بادبان‌های بر افراشته»، «رابینسون»، «رویای سبز»، «حامی وحش»، «هتل»، «زندگی در مریخ»، «پزشک دهکده»، «قصه‌های جزیره»، «اسب سیاه»، «گمگشته»، «امیلی در نیومن»، «اسکیپی»، «معلم»، «مدیر کل»، «داستان اسباب کشی»، «سر آشپز»، «دکتر مارتینی»، «خانه‌ای در باد»، «پوآرو»، «شرلوک هلمز»، «مارپل»، «عملیات ویژه نجات»، «بله آقای وزیر»، «روز و ول»، «بروسلی»، «قدم به قدم»، «پلیس نقابدار»، «دایره جنایی»، «از سرزمین شمالی»، «موتورسواران پلیس»، «دریک»، «فرار بزرگ»، «جنگجویان کوهستان»، «سال‌های مشروطه»، «چهار دیواری»، «داستان زندگی» (هانیکو)، «وضعیت سفید»، «زن بابا»، «لبه تاریکی»، «پهلوانان»،‌ «راز گنج پنهان»، «زیر زمین»، «اوشین»، «فاکتور هشت»، «ساختمان پزشکان»، «جواهری در قصر»، «تولدی دیگر»، «مدرسه مادربزرگها»، «افسانه جمونگ»، «کارآگاه شمسی»، «شهر دایناسورها»، «مادرانه»، «برای آخرین بار»، «سرزمین بادها»، «فاصله‌ها» «خودرو تهران11»، «امپراتور دریا»، «آینه»، «فراموشی»، «شام»، «پس از باران»، «دزد و پلیس»، «زیر هشت»، «خانه اجاره‌ای»، «یک لحظه دیرتر»، «به همین سادگی»، «رخنه»، «در چشم باد»، «زمانی برای عاشقی»، «یک تکه زمین»، «خانه‌ اجاره‌ای» و «مسافران»