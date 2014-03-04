به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران درباره وضعیت مرکز تئاتر مولوی و ساختار جدید مدیریتی آن بیاینه ای به شرح زیر در اختیار رسانه ها قرار داد:

«مرکز تئاتر مولوی» به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تئاتر و اولین مرکز تئاتر دانشگاهی کشور، فعالیت جدی خود را از اوایل دهه پنجاه، زیر نظر اداره فوق برنامه دانشگاه تهران آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا طبق روال قبل و پس از مدتی اداره تالار به جهاد دانشگاهی واحد تهران سپرده شد. این مرکز در سال 1389 از جهاد دانشگاهی منفک و به اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بازگردانده شد که فعالیت‌های آن همچنان ادامه دارد.

شروع مجدد فعالیت این مرکز با بازسازی بخشی از تالار و نگرشی جدید به تئاتر دانشگاهی همراه گردید. اهتمام اداره کل فرهنگی دانشگاه در تشکیل شورای نظارت و ارزیابی تئاتر مولوی با حضور جمعی از استادان دانشگاه و انتخاب سعید اسدی به عنوان مدیر، نشان از توجه ویژه دانشگاه تهران به این مرکز داشته و برنامه‌های اجرا شده، موید و گواه موفقیت این مجموعه دانشگاهی بوده است. جذب بیش از سی هزار تماشاگردر سال، اجرای برنامه‌های ویژهشنبه‌های مولوی، دوهفته‌نامه مولوی، برگزاری جشنواره‌های متعدد تئاتر و ... گوشه‌ای از فعالیت‌های این مرکز بوده است. همچنین همکاری و مشارکت دانشجویان تئاتر در برنامه‌ریزی‌ها را می‌توان یکی دیگر از سیاست‌های موفق این مرکز عنوان کرد.

متاسفانه از ابتدای سال 92 به دلیل فرسوده شدن ساختمان و عدم رسیدگی اصولی به وضعیت ابنیه و تاسیسات آن طی سال‌های طولانی مورد استفاده و براساس گزارش‌های مکرر کارشناسان فنی درباره مشکلات فراوان تالار، به پیشنهاد مدیر وقت، تالار برای انجام تعمیرات، موقتاً تعطیل شد. بودجه تعمیرات از سوی کارشناسان، 20 میلیارد ریال تخمین زده شد که متأسفانه امکان تأمین آن به دلیل شرایط مالی خاص دانشگاه تهران امکان پذیر نبوده و حتی فاز‌بندی تعمیرات با اولویت سیستم برق و ایمنی نیز مشکلی را حل ننمود. جلسات متعدد با نهاد‌های مرتبط داخل و خارج از دانشگاه در این خصوص گذاشته شد و متاسفانه آشفتگی مالی مشابه در این نهاد‌ها و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری موجب شد قول‌های داده شده در زمان مقرر محقق نشود.

در این بین با توجه به مطالبات فراوان گروه‌های نمایش، سالن کوچک تالار که با مشکلات کمتری مواجه بود مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد و با اجرای چند نمایش و برگزاری دو جشنواره تئاتر عروسکی و تئاتر تجربی به فعالیت خود ادامه داد و پس ازمدتی به ناچار سالن بزرگ نیز به اصرار و درخواست گروه‌ها با عنوان استفاده از حداقل امکانات با همان وضع سابق و بدون سیستم برق اصلی و با حداقل امکانات فعال شد. لازم به ذکر است خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده، انشاالله تعمیرات مرکز طبق فازبندی مشخص شده آغاز می‌شود.

همچنین در راستای بهبود مستمر برنامه‌ها، اداره کل فرهنگی نسبت به ایجاد شورای سیاستگذاری مرکز اقدام کرده و سیاستگذاری، خط مشی و تدوین برنامه‌ها را با رعایت اصل تئاتر دانشگاهی به این شورا واگذار نموده است. این شورا از 7 عضو حقوقی و حقیقی تشکیل شده و از دیگر وظائف آن انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس شورا است. رئیس شورا هدایت امور اصلی تالار را از قبیل تعیین مدیر داخلی، روند اجرای برنامه‌ها، اجرای مصوبات شورا و ... طبق آیین‌نامه بر عهده خواهد داشت. ترکیب شورا در این دوره به شرح ذیل است:

محمدباقر قهرمانیعضوهیات علمی دانشگاه و رئیس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا، دکتر حسین میرزایی عضوهیات علمی دانشگاه و مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجید سرسنگی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، جعفرگل‌محمدی عضوهیات علمی دانشگاه ومدیرکل فرهنگی دانشگاه تهران، رحمت امینی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل هنرهای نمایشی حوزه هنری، سعید اسدی مدرس و مدیر سابق مرکز تئاتر مولوی، فریدون علیاری مدرس و مدیر کل مالی دانشگاه تهران

در اینجا لازم است از زحمات و خدمات جناب آقای سعید اسدی که در طول 3 سال منشأ خدمات فراوانی بودند، تشکر و قدردانی کنیم. دریافت لوح مدیر تئاتر برگزیده دانشگاهی، حضور بیش ازسی‌هزارنفر تماشاگر در طول سال، برنامه‌ریزی جهت اخذ کرسی تئاتر دانشگاهی در یونسکو و و تلاش در جهت تأسیس دفتر بین‌المللی تئاتر دانشجویی ایران جهت اتصال به فدراسیون جهانی تئاتر دانشگاهی، کسب چندین جایزه کشوری از سوی نمایش‌های اجرا شده در تالار مولوی، بخشی از افتخاراتی است که طی مدیریت نامبرده نصیب تالار مولوی شد و به یقین نقش آقای سعید اسدی در تحقق آنها بی‌نیاز از یادآوری است. امید است جامعه دانشگاهی و تئاتر مولوی همچنان از خدمات ایشان به عنوان عضو شورای سیاستگذاری بهره‌مند شود.

همچنین از همه اساتید و صاحبنظران و نیز خبرنگاران روزنامه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که در طول این مدت با انجام مصاحبه، تهیه گزارش، اظهارنظر و نوشته دلسوزی و محبت خود را به این مرکز نشان دادند، تشکر و قدردانی می‌کنیم. در پایان یادآور می‌شویم مرکز تئاتر مولوی به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه تهران و جامعه ملی تئاتر کشور، صمیمانه دست همه هنرمندان ایران زمین را می‌فشارد و در این راه طولانی همراهی و همدلی این عزیزان را به جان می‌خرد.

