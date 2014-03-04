به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت چوگان استان اصفهان ظهر امروز با حضور حمزه ایلخانی‌زاده، رئیس فدراسیون، حجت‌الله دهخدائی، دبیر فدراسیون و اعضای مجمع در سرای ورزشکاران استان اصفهان برگزار شد.

در این مجمع که سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان، ابراهیمی، معاون توسعه ورزش مدیرکل ورزش و جوانان و جمالی‌نژاد، معاون شهردار اصفهان به عنوان نماینده ورزشکاران حضور داشت، در نهایت بین کاندیداهای تصدی پست ریاست هیئت چوگان اصفهان رقابت برگزار شد.

در نهایت و در رقابت مهدی شایان و حسین جعفری، از 15 اتخاذ شده،‌13 رأی به جعفری داده شد و دو رأی نیز به صورت سفید در صندوق انداخته شد تا جعفری به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.

وی که از بهمن سال گذشته به عنوان سرپرست هیئت مشغول به فعالیت بود،‌ امروز به صورت رسمی ریاست هیئت چوگان اصفهان را بر عهده گرفت تا برای 4 سال آینده، عهده‌دار ریاست این هیئت باشد.