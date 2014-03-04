به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه طی کنفرانسی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران روس در مورد بحران اوکراین پاسخ داد. وی گفت: تمرین نظامی در کریمه ربطی به بحران اوکراین ندارد. این برنامه از مدتها پیش برنامه ریزی شده و وزارت دفاع جزئیات آن را برنامه ریزی کرده است. نیروهای ما از دیروز شروع به بازگشت به پایگاه های نظامی کرده اند.

پوتین افزود: مسئله اوکراین قانونی بودن حکومت است. رئیس جمهوری قانونی این کشور موظف به حفظ تمامیت و امنیت کشور است. در این کشور کودتا رخ داده است. وضعیت کنونی اوکراین بسیار وخیم است. آیا این وضعیت را می توان دمکراسی نامید. از نظر ما تنها رئیس جمهوری قانونی در این کشور "ویکتور یانوکوویچ" است.

وی تاکید کرد: از نظر قانونی نمی توان رئیس جمهوری قانونی این کشور را به چالش کشید. از همه امکانات برای دفاع از شهروندان روس استفاده می کنیم. در حال حاضر نیازی به اعزام نیرو به اوکراین نمی بینیم اما امکان این اقدام وجود دارد.

به گفته پوتین اوکراین از سوی گروه های غیرقانونی اشغال شده است. روسیه و اوکراین کشورهای دوست و برادر هستند. دولت جدید و رئیس جمهوری تعیین شده از نظر مسکو غیرقانونی است. وی در ادامه اظهار داشت: ما نمی خواهیم در اوکراین مداخله کنیم اما همه مردم این کشور باید در تعیین سرنوشت آن از حقوق مساوی برخوردار باشند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از پرسیده بود که ایا شما با رهبران فعلی اوکراین در تماس هستید گفت: این ارتباط قانونی است و به غیر از رئیس جمهور فعلی که او را غیر قانونی می دانیم با بقیه مقامات کی یف در ارتباط هستیم.

پوتین همچنین این موضوع که نیروهای امنیتی کریمه، نیروهای ویژه روسی هستند را تکذیب کرد. وی همچنین اضافه کرد: شما می توانید لباسهای کشورهای مختلف را از فروشگاهها خریداری کنید و این به این معنا نیست که هر کسی این لباسها را می پوشد متعلق به کشوری خاص است.

وی با انتقاد از کشورهای غربی گفت: اگر شما اقدام ما را در اوکراین غیر قانونی می دانید به عملیاتهای آمریکا در افغانستان و عراق چه می گوئید. پوتین تصریح کرد: امیدوارم مجبور به استفاده از زور در شرق اوکراین نشویم.

پوتین همچنین اعلام کرد اقدام غرب در تحریم روسیه پیامدهای منفی برای کشورهای غربی به دنبال خواهد داشت. وی همچنین ابراز امیدواری کرد شرایطی پیش نیاید که مجبور شود تا سفیر روسیه از آمریکا را فرابخواند.

وی افزود: از نظر ما یانوکوویچ دیگر هیچ آینده سیاسی در اوکراین ندارد و مسکو به دلایل انسان دوستانه از وی حمایت می کند.

رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد: حق استفاده از نیروی نظامی در اوکراین را داریم. پوتین در ادامه گفت: تحریم بازیهای پاراامپیک سوچی به دلیل تحولات اوکراین تنگ نظری است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست گروه 8 بدون مشکل خاصی در سوچی برگزار شود.

وی اظهار داشت: شرایط کنونی اوکراین مثل شرایط آلمان قبل از به قدرت رسیدن نازیهاست.