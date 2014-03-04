به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فلسطینی المنار، منابع موثق از تحرکات گروههای تروریستی در سوریه از تلاش سرکردگان این گروهها برای جلب حمایت و دوستی بیشتر مقامات رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

بنابراین گزارش، اقدامات سرکردگان تروریستها در سوریه و سفرهای آنها به فلسطین اشغالی با نظارت مستقیم دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی انجام می شود.

منابع موثق اطلاعاتی اعلام کرده اند که سرکردگان تروریستها در سفرهای خود آخرین اطلاعات درباره اماکن نظامی و دستگاههای امنیتی دولت سوریه را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهند و در مقابل آموزشهای استفاده از مواد منفجره و انجام عملیاتهای تروریستی را می گذرانند.