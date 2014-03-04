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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۰۱

پرده ای دیگر از بحران سوریه افشا شد؛

تلاش تروریستها برای جلب حمایت بیشتر صهیونیستها/ سفر به تل‌آویو با نظارت دستگاه اطلاعاتی سعودی

تلاش تروریستها برای جلب حمایت بیشتر صهیونیستها/ سفر به تل‌آویو با نظارت دستگاه اطلاعاتی سعودی

منابع امنیتی در سوریه از سفرهای سرکردگان گروههای تروریستی در سوریه به فلسطین اشغالی با هدف جلب حمایت و دوستی بیشتر با مقامات رژیم صهیونیستی خبر می دهند؛ سفرهایی که البته با نظارت مستقیم دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فلسطینی المنار، منابع موثق از تحرکات گروههای تروریستی در سوریه از تلاش سرکردگان این گروهها برای جلب حمایت و دوستی بیشتر مقامات رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

بنابراین گزارش، اقدامات سرکردگان تروریستها در سوریه و سفرهای آنها به فلسطین اشغالی با نظارت مستقیم دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی انجام می شود.

منابع موثق اطلاعاتی اعلام کرده اند که سرکردگان تروریستها در سفرهای خود آخرین اطلاعات درباره اماکن نظامی و دستگاههای امنیتی دولت سوریه را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهند و در مقابل آموزشهای استفاده از مواد منفجره و انجام عملیاتهای تروریستی را می گذرانند.

کد مطلب 2249383

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