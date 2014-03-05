حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن پنجم جمادی الأول سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهارداشت: زینب کبری(س) بانویی ولایتمدار، با بصیرت و حکیم بود.
نعمت اللهی افزود: صبر و شکیبایی، زهد و تقوی، فصاحت و بلاغت، دانش و بینش، حلم و حزم، تدبیر و سیاست، عزت نفس،وفاداری در عهد و پیمان از جمله ارزنده ترین صفات آن بانوی بزرگوار است که از خاندان وحی و نبوت به ارث برده است.
وی به نقش مهم و اساسی حضرت زینب(س) در تاریخ اسلام به ویژه تاریخ تشیع اشاره کرد و گفت: حضرت زینب(س) با وجوداسارت ها و محدودیت هایی که حکومت برای آنحضرت ایجاد کرد و از آن مهمتر استحاله دینی و فرهنگی که در جامعه اسلامی به وجود آمده بود آن حضرت با حفظ عفت با انگیزه دفاع از اسلام و تشیع و انتقال فرهنگ عاشورا، در میدان حاضر شدند و ظالم را رسوا کردند و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: حضرت زینب(س) بانویی پرورش یافته در خاندان وحی بود، مردان و زنانی که در علم و دانش راسخ و سرآمد زمان بودند به ایشان مراجعه میکردند و دانش الهی را جویا میشدند.
وی یکی از خصوصیات حضرت زینب(س) را زبان فصیح و بلیغ ایشان دانست و یادآورشد: آن حضرت به دنبال بیدار کردن مردم سست ایمان و رساندن پیام مقدس حجت زمان و سرور آزادگان حضرت اباعبدالله حسین(ع) به عالمیان بود.
نعمت اللهی اظهارامیدواری کرد بانوان با درس گرفتن از ابعاد مختلف زندگی حضرت زینب(س) در مسیر سیره آن حضرت گام بردارند.
حجتالاسلام نعمت اللهی:
بانوان از شکیبایی و تقوی حضرت زینب(س) در زندگی الگو بگیرند
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: حضرت زینب(س) بانویی پرورش یافته در خاندان وحی بود و بانوان برای رسیدن به سعادت لازم است از شکیبایی، زهد وتقوی آن حضرت در زندگی الگو بگیرند تا به سعادت برسند.
حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن پنجم جمادی الأول سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهارداشت: زینب کبری(س) بانویی ولایتمدار، با بصیرت و حکیم بود.
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