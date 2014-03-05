بانوان از شکیبایی و تقوی حضرت زینب(س) در زندگی الگو بگیرند

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن پنجم جمادی الأول سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهارداشت: زینب کبری(س) بانویی ولایتمدار، با بصیرت و حکیم بود.



نعمت اللهی افزود: صبر و شکیبایی، زهد و تقوی، فصاحت و بلاغت، دانش و بینش، حلم و حزم، تدبیر و سیاست، عزت نفس،وفاداری در عهد و پیمان از جمله ارزنده ترین صفات آن بانوی بزرگوار است که از خاندان وحی و نبوت به ارث برده است.



وی به نقش مهم و اساسی حضرت زینب(س) در تاریخ اسلام به ‌ویژه تاریخ تشیع اشاره کرد و گفت: حضرت زینب(س) با وجوداسارت ها و محدودیت هایی که حکومت برای آنحضرت ایجاد کرد و از آن مهمتر استحاله دینی و فرهنگی که در جامعه اسلامی به وجود آمده بود آن حضرت با حفظ عفت با انگیزه دفاع از اسلام و تشیع و انتقال فرهنگ عاشورا، در میدان حاضر شدند و ظالم را رسوا کردند و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: حضرت زینب(س) بانویی پرورش یافته در خاندان وحی بود، مردان و زنانی که در علم و دانش راسخ و سرآمد زمان بودند به ایشان مراجعه می‌کردند و دانش الهی را جویا می‌شدند.



وی یکی از خصوصیات حضرت زینب(س) را زبان فصیح و بلیغ ایشان دانست و یادآورشد: آن حضرت به دنبال بیدار کردن مردم سست ایمان و رساندن پیام مقدس حجت زمان و سرور آزادگان حضرت اباعبدالله حسین(ع) به عالمیان بود.



نعمت اللهی اظهارامیدواری کرد بانوان با درس گرفتن از ابعاد مختلف زندگی حضرت زینب(س) در مسیر سیره آن حضرت گام بردارند.

