تعطیلی کتابفروشی 70 ساله شیراز/ کتابفروشیهای قدیمی شیراز خاطره می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه کتاب هنر ایران که مرجعی از کتاب های تخصصی این حوزه را در شیراز تشکیل می داد در روزهای ابتدایی سالی که روبه پایان است به علت ناتوانی در پرداخت هزینه های اجاره بها و عطای کتابفروشی را به لقایش واگذار کرد، هنوز در اذهان دوستداران کتاب باقی بود که یکی از معتبرترین و صاحبنام ترین مراکز فروش کتاب در شیراز که این نیز در فاصله یک خیابان تا کتاب هنر ایران قرار داشت پس از 77 سال فعالیت مستمر به ورطه تعطیلی کشیده شد تا داستان توقف کتابفروشی ها در شیراز سیر صعودی بیابد.

گسترش فرهنگ رفت، پاتوق کتاب آمد

مرکز گسترش فرهنگ که سال ها روبه روی دانشکده پزشکی شیراز در جنب شرکت شهرکهای صنعتی فارس به نشر فرهنگ مشغول بود نیمه های سال 92 خبر تعطیلی اش در عین ناباوری وقتی به گوش رسید که یکی از کافه کتاب های نوپای شیراز در خیابان سی متری سینماسعدی با عنوان پاتوق کتاب در دوطبقه راه اندازی شد.

کتابفروشی گسترش فرهنگ که در فضایی بزرگ و مملو از کتاب های حوزه های مختلف از سال 1315 بخشی از خاطرات کتابخوان ها و حتی کتابفروش های کنونی را می ساخت درحالی از چرخه کتابفروشی های شهر ادب بیرون رفت که پیشتر نیز با گسترش کارگاه های قطارشهری شیراز دچار تعطیلی ناخواسته شده بود و بازار کم رونق کتاب در این نقطه از شهر به کلی این کتابفروشی را دچار کسادی مفرط کرده بود.

با اینکه قلب تپنده کتاب و نشر از سالها پیش همواره پیرامون خیابان کریم خان زند و کوچه دهنادی که بیشتر پاتوق اهالی کتاب های دست دوم است قرار دارد، اما در همین خیابان نیز روزگاری کتابفروشی انتشارات کیهان به فاصله کمی از خیابان رودکی که مرکز تجمع کتابفروشی های حوزه نشر هنر است واقع شده که کرکره فلزی این نیز سالها پایین کشیده شده و تنها تابلویی از آن به جا مانده است.

با وجود بچه های کتاب، تنها خاطرات یک هفتاد ساله باقی است

هنوز بخشی از دوستداران کتاب که ترجیح می دهند مانند سالهای رونق خیابان زند و کتابفروشی های این خیابان، سری به کتابفروشی بلادی بزنند تا برای جویا شدن احوال زین العابدین بلادی نگاهی نیز به کتاب های خاک گرفته این نوشت افزارفروشی بیندازند ویترین این کتابفروشی تکدهنه در میان فروشگاه های پوشاک توجه هر رهگذری را هرچند کوتاه به خود جلب می کند.

گرچه این روزها کتابفروشی بلادی نیز به خاطر سفر صاحب آن به خارج از کشور تعطیل است و ممکن است همین تعطیلی موقت سرآغازی بر تعطیلی دائمی این کتابفروشی 70ساله بشود.

دفترچه کرایه کتاب او مربوط به افزون بر 60 سال پیش که افراد با پرداخت بیعانه های دوریالی و یا بیشتر کتابهای مورد علاقه شان را از آقای بلادی به امانت می گرفتند و می بردند، می خواندند و برمی گرداندند در نوع خود دیدنی و مشمول ثبت آثار معنوی است.

این کتابفروشی در سال 1372 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان قدیمی ترین و فعالترین کتابفروشی کشور شناخته شد.

راز ماندگاری هر کتابفروشی در طول سالها به سرزندگی و مردم داری گردانندگان این کسب حلال است به شرطی که کتابفروشی بتواند در شریان نشر فرهنگ به روز و تازه باشد. شاید یکی از رازهای ماندگاری کتابفروشی های نامدار و پرپیشینه شیراز نیز همین باشد که کتابفروشان آنها به نیت کسب مال پابه این وادی نگذاشته اند و از روی علاقه این شغل را انتخاب نموده اند. مانند کاری که سال 1323 زنده یاد سید خلیل زمان ثانی با تاسیس کتابفروشی هاشمی در خیابان لطفعلی خان زند کرد تا نامی نیک به جای بگذارد. نامی که تاکنون نیز برجای مانده است.

کتابفروشی هاشمی پس از 70 سال فعالیت تعطیل می شود

مظفر زمان ثانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همواره به کتابفروشی علاقه داشته و پیشینه خانوادگی آن به بیش از یک سده باز می گردد، می گوید: پدرم همواره این جمله را گوشزد می کرد که کتابفروشی هاشمی با سه نسل از کتابفروشان، کتابخوانها و ناشران ارتباط نزدیک داشته و شما نیز آنرا حفظ و پاسداری کنید.

وی که از جمله صحافان قدیمی شیراز است، ادامه می دهد: این کتابفروشی افزون بر محلی برای فروش کتاب، یکی از اماکنی است که نسل های فرهنگی و هنری شیراز وابسته به هر عقیده و اندیشه ای به آن پای می گذاشتند و خاستگاه تبادل فکر اندیشمندان شیراز بوده است.

این پیشکسوت نشر کتاب در شیراز با بیان اینکه تورم و گرانی یکی از دلایل به تعطیلی کشیده شدن کتابفروشی هاشمی است، افزود: چون دیگر از نظر مالی توجیهی برای کتابفروشی وجود ندارد درجاییکه می شود با پول فروش ملک آن به راحتی ماهانه درآمدی میلیونی کسب کرد چرا باید وقت خود را برای فروش حداکثر روزی 70هزار تومان تلف کرد.

وی که به قوانین موجود درباره ی مالیت بر کتابفروشی ها نیز گلایه دارد، در این باره می گوید: قانون معافیت کتابفروشی ها از پرداخت مالیات شامل آن دسته از کتابفروشی هایی می شود که دارای مجوز کسب از وزارت ارشاد اند درحالیکه بخشی گسترده ای از کتابفروشی ها در کشور از کمیته امور صنفی اجازه فعالیت دارند و به این خاطر از این قانون بهره ای نمی برند.

قانون معافیت کتابفروشی ها به نفع ناشران است

زمان ثانی این قانون را به نفع ناشران عنوان کرد و گفت: این نکته ظریف در قانون رعایت نشده و مورد توجه قرار نگرفته است که بخشی از کتابفروشی ها به این خاطر ناچار به پرداخت مالیات می شوند.

او که از تعطیلی دائمی کتابفروشی هاشمی از ابتدای سال 1393 خبر می دهد، افزود: تلاش کردم که برای سرپا نگه داشتن نام کتابفروشی هاشمی حتی شده در یکی از محله های قدیمی شیراز مانند گودعربان هم که شده مکانی اجاره ای بیابم که زیر یکصد میلیون تومان هزینه داشته باشد.

زمان ثانی ادامه داد: نامناسبترین جای شهر برای کتابفروشی هزینه ای افزون بر 150 میلیون تومان هزینه به همراه دارد که این جدای از سرمایه اولیه برای تهیه کتاب است.

و بدین سان است که کتابفروشیهای قدیمی شیراز یک به یک خاطره می شوند، خاطراتی از روزهای کتاب و کتابخوانی و روزهایی که کتابفروشیهای شهر رنق زیادی داشت ولی اکنون کتاب فروشیها به خاطره ها می پیوندند.