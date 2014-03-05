علی اکرمی، تهیه‌کننده مسابقه تلویزیونی «اسرا» در گفتگو با خبرنگار مهر اینگونه توضیح داد: سومین دوره اختتامیه این برنامه که هر هفته از روز شنبه تا چهارشنبه در قالب مسابقه تلویزیونی روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رفت فردا پنج شنبه 15 اسفند همزمان با میلاد حضرت زینب (س) با حضور اساتید قرآن و معرفی برندگان و تقدیر از حافظان و قاریان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه با محوریت اذان، دعا، مداحی و قرائت تقلیدی از استاد عبدالباسط، استاد منشا‌وی و استاد مصطفی اسماعیل در همه رشته‌ها در دو مقطع سنی بالای 16 و پایین 16 سال برگزار شد. در مراسم اختتامیه در هر رشته سه نفر بالای 16 سال و پایین 16 سال برنده معرفی می‌شوند که در برخی رشته‌ها نفرات مشترک نیز برگزیده می‌شوند. در مراسم اختتامیه همچنین از کوچکترین قاری و حافظ تقدیر خواهد شد.

تهیه کننده مسابقه تلویزیونی «اسرا» یادآور شد: بیش از 50 هزار نفر از مخاطبان برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی کردند که از 400 مخاطب برای شرکت در مراسم اختتامیه دعوت شده است. این مراسم فردا ساعت 15:30 در تالار کوثر سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود.

اکرمی با بیان اینکه تاکنون دو دوره اختتامیه از این مسابقه برگزار شده است، گفت: این برنامه تلویزیونی که مخاطبانی از سراسر کشور دارد، شور و نشاط فراوانی در جامعه برای انس با قرآن و قرائت قرآن ایجاد کرده و برنامه‌ای مخاطب‌محور است. به همین دلیل سری جدید این مسابقه تلویزیونی در سال 93 از اردیبهشت ماه از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می‌رود.

وی افزود: در سری جدید مسابقه تلویزیونی «اسرا» قالب اصلی برنامه که فرم مسابقه را دارد و برای مخاطبان جذاب است به همین شکل خواهد بود اما در فرم تغییر و تحول ایجاد خواهد شد.

این تهیه‌کننده تأکید کرد: کشف استعدادهای قرآنی و معرفی آنان از طریق شبکه قرآن و معارف سیما از جمله اهدافی است که در اجرای این برنامه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی باشگاه مخاطبان برنامه «اسرا»، اظهار کرد: تاکنون 150 هزار نفر عضو این باشگاه شده‌اند و مخاطبان این برنامه ارتباط بسیار خوبی با «اسرا» برقرار کرده‌اند و در تمام دقایق برنامه خود را با برنامه همراه و در آن سهیم می‌بینند.