ناو آمریکایی از تنگه بسفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، مقامات ترکیه به ناوهای آمریکا اجازه عبور از تنگه بسفر برای ورود به دریای سیاه را صادر کردند.

بنا بر این گزارش در پی تشدید تنش در منطقه کریمه بین روسیه و اوکراین ناوگان آمریکا در دو روز آینده از این تنگه عبور خواهند کرد.

یک مقام ترکی که این خبر را اعلام کرده است اشاره ای به نام ناو آمریکایی که از این تنگه می گذرد نکرده است اما در عین حال تاکید کرده است که این ناو، ناو جرج بوش پدر نیست که در برخی از رسانه ها اعلام شده بود.

روز گذشته برخی منابع خبری از راهی شدن 20 ناو و زیر دریایی آمریکا تحت فرماندهی ناو جورج بوش پدر به دریای سیاه خبر داده بودند.