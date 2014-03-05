اجازه نمی دهیم اوکراین به حمام خون تبدیل شود/ عدم کنترل روسیه بر شبه نظامیان کریمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک که پس از دیدار با "خوزه مانوئل گارسیا مارگالو" همتای اسپانیایی خود در مادرید برگزار شد تاکید کرد روسیه به جز نیروهایی که در پایگاه دریایی حضور دارند، نیرویی به شبه جزیره کریمه اعزام نکرده و کنترلی بر شبه نظامیان این منطقه ندارد.

لاوروف کشورهای غربی را متهم کرد که بسیار دیر به بحران اوکراین واکنش نشان دادند. به گفته وی وضعیت کنونی اوکراین بسیار پیچیده است از این رو تمامی طرف ها در این خصوص باید به مفاد قانونی پایبند باشند. وی تاکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد اوکراین به حمام خون تبدیل شود.

همچنین گارسیا مارگالو با بیان این که اکنون زمان نقش آفرینی دیپلماسی در مسئله اوکراین رسیده است گفت روسیه و اتحادیه اروپا باید از طریق مذاکره به دنبال راه حلی دوستانه و صلح طلبانه باشند. گفتنی است لاوروف امروز در مادرید با "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، "ماریانو راخوی" نخست وزیر و "خوان کارلوس" پادشاه اسپانیا دیدار و گفتگو کرد.