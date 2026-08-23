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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

قرارگاه نظارت بر بازار در همه شهرستان‌های ایلام تشکیل می‌شود

قرارگاه نظارت بر بازار در همه شهرستان‌های ایلام تشکیل می‌شود

ایلام - مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، از برنامه‌ریزی برای تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در سایر شهرستان‌های استان خبر داد.

سجاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در سایر شهرستان‌های استان، در دستور کار قرار گرفته که این اقدام، با هدف توسعه نظارت میدانی بر بازار و کنترل قیمت‌ها در تمام نقاط استان انجام می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح، کمیته تخصصی با حضور ۳۰ دستگاه اجرایی و نظارتی تشکیل شده و ریاست کمیته نظارت و ارزیابی این قرارگاه نیز بر عهده رئیس سازمان بازرسی استان ایلام قرار گرفته است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، با اشاره به اینکه این قرارگاه‌ها با رویکرد میدانی و با مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های مسئول، روند بازار را به صورت مستمر رصد خواهند کرد، تصریح کرد: هدف نهایی، کنترل بازار، جلوگیری از کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار است.

غلامی در ادامه به چالش‌های حوزه نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی در تعزیرات، نبود قیمت‌گذاری مشخص در برخی شهرستان‌ها و پیچیدگی‌های ذاتی بازار، از جمله موانع پیش‌روی نظارت مؤثر است.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان به صورت قاطع و تعزیراتی انجام خواهد شد، افزود: در موارد لازم، لغو پروانه کسب نیز اعمال می‌شود و اقدامات فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی برای کاهش تخلفات، یکی از اولویت‌های این قرارگاه خواهد بود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در همه شهرستان‌ها، امید می‌رود شاهد کاهش چشمگیر تخلفات صنفی و کنترل پایدار قیمت‌ها باشیم.

کد مطلب 6925212

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