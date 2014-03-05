به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی در خصوص در دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با گینه ضمن بیان مطلب فوق گفت: 11 پیشکسوت فوتبال هستیم که می‌خواهیم عملکرد تیم‌هایی مانند برزیل و تیم‌های معتبر دنیا را پیش از حضور در جام جهانی مورد ارزیابی قرار دهیم، یعنی اقداماتی که مدیران، مربیان، بازیکنان آنها انجام می‌دهند، چه دیدارهایی را انجام می‌دهند و برخوردهای بازیکنان آنها با رسانه‌ها چگونه است.

وی با بیان اینکه این بررسی‌ها و تحلیل‌ها می‌تواند در آینده به تیم ملی ایران کمک کند، یادآور شد: امروز آرزوی ما رفتن به جام جهانی است، درحالی برخی از کشورهای آسیایی هدف‌مان موفقیت در این مسابقات معتبر است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 در مورد دیدار با گینه هم اظهار کرد: این آخرین مسابقه آخر در ایران بود و ای کاش در آن پیروز می‌شدیم تا با خاطره خوش تیم آماده سفر به برزیل می‌شد. البته شماره 8 آنها هرکاری دلش خواست در زمین انجام داد.

وی با بیان اینکه در این مقطع باید از ملی‌پوشان حمایت نمود و نباید به خاطر این شکست تیم ملی را تخریب کرد، در مورد اینکه تیم ملی در جام جهانی چه نتیجه‌ای خواهد گرفت، یادآور شد: فکر می‌‎کنم کارمان در برزیل سخت‌تر است و اگر با این شرایط به جام جهانی برویم، نتایجی بدتر از جام جهانی قبلی را کسب خواهیم کرد.

خطیبی در پایان گفت: باید با تیم‌های قوی‌تری بازی می‌کردیم تا تماشاگران بیشتری به ورزشگاه می‌آمدند. البته حتما کی‌روش دلیلی دارد که تیم‌های قدرتمند را برای بازی با تیم ملی تائید نمی‌کند. قطعا اگر تیم‌هایی مانند اسپانیا و آلمان به ایران می‌آمدند، تماشاگران بیشتری به ورزشگاه می‌آمد و روحیه بازیکنان را افزایش می‌داد.