عمر کوتاه مدیریت ها و هدر رفتن هزینه های ملی در البرز مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای اداری استان البرز در سال 92 با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در البرز، نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، معاونین استانداری، مدیران ارشد استانی و اصحاب رسانه عصر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

در ابتدای جلسه معاون توسعه و منابع انسانی استانداری البرز با اشاره به تقارن برگزاری جلسه شورای اداری استان البرز با روز احسان و نیکوکاری تاکید کرد: این اتفاق را به فال نیک می گیریم و با اعمال نیک هر چقدر کوچک به جمع نیکوکاران می پیوندیم.

نماینده ولی فقیه در البرز با اشاره به روایتی از رسول الله(ص) اظهار داشت: رسول اکرم در روایتی می فرماید فسادی که 2 گرگ گرسنه در آغل گوسفندان به وجود می آورند در برابر فسادی که حب مال و حب جاه در بین انسان ها به وجود می آورد چیزی نیست.

آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی تاکید کرد: در بین حیوانات درنده، حیوانی درنده تر از گرگ نیست، چرا که تا می تواند زخمی می کند و کشتار می کند و به اندازه نیازش از کشتاری که کرده مصرف می کند.

عمر کوتاه مدیریتی در البرز فرصت های خدمتگذاری را از بین می برد

وی در ادامه تصریح کرد: درندگی گرگ خطرناک است ولی به فرموده نبی خدا حب مال و حب جاه در بین انسان ها خطرناک تر از هر چیزی است.

امام جمعه کرج گفت: مدیران در هر پست و مقامی باید این روایت نورانی از رسول خدا را سرلوحه کار خود کنند و بدانند که دوست داشتن جاه و مقام هم دنیا و هم آخرت را از میان می برد.

وی در ادامه با اشاره به توانایی مدیران البرزی گفت: با بررسی های گذشته می توان طرحی برای آینده در نظر گرفت و مطمئن هستم که مدیران البرزی می توانند تحولات بزرگی را به وجود آورند.

حسینی همدانی خاطرنشان کرد: البرز نوپا و جوان است و زیرساخت های لازم را برای استان شدن نداشته است مشکلات زیادی بر سر راه مدیران در این استان وجود دارد و بزرگترین مشکل برای رسیدن به توسعه در این استان عمر کوتاه مدیریت است.

این مسئول افزود: مدیران به سرعت عوض می شوند و در این صورت فرصتی برای خدمت باقی نمی ماند این روند باید توسط مدیران ارشد استانی مدیریت شود تا دیگر با چنین معضلی رو به رو نشویم.

مدیران البرزی سیاست های اقتصاد مقاومتی را بررسی و سر لوحه کار خود قرار دهند

وی با اشاره به رصد مشکلات توسط مدیران البرزی گفت: مدیران سعی کنند که مشکلات را شمارش و اولویت بندی کنند معضلات را شناسایی کنند در ادامه برنامه ریز های مدونی برای حل معضلات و مشکلات داشته باشند.

حسینی همدانی یادآور شد: ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب راهکاری برای برون رفت از بسیاری از مشکلات مردم است اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار مدیران البرزی قرار بگیرد می توان شاهد توسعه و کارآفرینی در امور جامعه باشیم.

وی تاکید کرد: مشارکت مردم در امور جامعه یکی از شاخصه های اقتضاد مقاومتی است، در البرز زمین های بسیاری وجود دارد و با وجود زمین نباید بیکاری وجود داشته باشد.

حسینی همدانی مدیران استانی را به بررسی دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی فرا خواند و گفت: یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی ایجاد رقابت بین استانی و منطقه ای است و البرز با دار بودن اقوام مختلف ظرفیت این را دارد که در این زمینه رقابت بین استانی بهتر از دیگر استان ها عمل کند.

وی در پایان با اشاره به وجود بسیاری از دستگاههای موازی کار در البرز گفت: متاسفانه دستگاههای زیادی در البرز موازی کار هستند و نتیجه این موازی کاری هدر رفتن هزینه های ملی است باید تمام تلاشمان را در از میان برداشتن دستگاههای موازی کار در البرز داشته باشم.

افرادی که درآمد زیر 1 میلیون 800 هزار تومان در ماه دارند در فاز دوم یارانه دریافت می کنند

در ادامه جلسه سید طاهر طاهری استاندار البرز هم با اشاره به هدفمندی فاز دوم یارانه ها در سال جدید اظهار داست: جلسات متعددی در البرز برای استقبال از هدفمندی یارانه ها انجام شده است، فرمانداران شهرهای استان البرز آمادگی کامل را در این رابطه دارند.

طاهری ادامه داد: کسانی که درآمد زیر 1 میلیون و 800 هزار تومان در ماه دارند مجوز ثبت نام برای فاز دوم یارانه ها را دارند و اگر کسی تخلف کنند و یارانه دریافت کنند 3 برابر جریمه خواهد شد.

وی در رابطه با توزیع سبد کالا در البرز خاطرنشان کرد: 270 هزار نفر تا به حال سبد کالا دریافت کرده اند و با توجه به برخی از مشکلات در روزهای اولیه توزیع دیگر هیچ مشکلی پیش نیامد و مردم با رضایت سبد کالای خود را دریافت کردند.

طاهری افزود: برای استفاده از توان داخلی و مقامت بر علیه تحریم ها باید همه دست به دست هم داده و تلاش کنیم تا با توجه به اقتصاد مقاومتی تولیدات داخلی را رونق ببخشیم.

این مسئول با اشاره به فراخوان طرح جذب سرمایه گذار با عنوان " برد – برد" در استان البرز گفت: تا به حال 2 هزار و 115 نفر در این طرح اعلام آمادگی کرده اند و 49 میلیون متر مربع زمین توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد فضاهای آموزشی، عمرانی، بهداشت و خدمات درمانی و ... به استانداری البرز معرفی شده است.

وی گفت: زمین های که توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح " برد – برد" ارائه شده است 15 هزار میلیارد تومان ارزش دارد و اگر 10 درصد این 15 هزار میلیارد تومان جذب شود تحولات عظیمی در توسعه استان به وجود خواهد آمد.

طاهری یادآور شد: پروژه های عمرانی در سطح استان و مطالبات پیمانکاران با جدیدیت پیگیری می شود.

طاهری در پایان یادآور شد: با توجه به نزدیکی به ایام نوروز ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اقدامات مطلوبی را ارائه کرده اند و عملکردهای ادارتی که ارائه کننده خدمات به مسافران نوروزی هستند توسط واحد ها و تیم های بازرسی استانداری رصد خواهد شد.

گفتنی است، توجه جدی به تنظیم بازار و میوه شب عید، برنامه ریزی بانک ها برای ارائه خدمات در قالب دستگاههای عابر بانک، جلوگیر از ساخت و سازهای غیر مجاز، جلوگیری از افزایش نرخ عوارض سالانه توسط شهرداری ها، نظارت جدی بر وضعیت حمل و نقل برون و درون استانی و مشکلات مسکن مهر موضوعاتی بود که در جلسه شورای اداری استان البرز مطرح شد که باید ادارات دولتی با جدیت پیگیری کنند.

