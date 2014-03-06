سید سعید حیدری طیب در مورد اقدامات خود در مجلس شورای اسلامی در سال 90 در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پایان سال تمامی اقدامات را به صورت مفصل برای مردم کرمانشاه شرح خواهم داد، اما لازم است از طریق خبرگزاری مهر به چند اقدام و پیگیری های به عمل آمده از طرف خود اشاره کنم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری معضل ریزگردهایی که در این چند سال موجب ناراحتی و بروز مشکل برای مردم استان شده است، از مهم ترین اقداماتی بوده که پیگیری کردم خوشبختانه برنامه ‌ریزی و تامین اعتبارهای لازم برای پشتیبانی مالی اجرای طرح ‌های کاهش و کنترل پدیده گرد و غبار، اجرای سامانه پایش لحظه‌ای گرد و غبار در نوار مرزی غرب کشور و تعیین برنامه زمان بندی کاهش میزان زمین های مولد گرد و غبار در کشورهای همسایه از دیگر راهکارهایی بود که برای رفع این مشکل پیشنهاد دادم.

حیدری طیب افزود: طرح حمایت از جانبازان نیز در سال 92 پیگیری شد، متاسفانه عدم پذیرش جامعه جانبازان از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران باعث بروز مشکل اساسی شده بود که خوشبختانه با پیگیری های به عمل َآمده به نتیجه مثبتی دست یافتیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بحث مهار آب های سطحی استان برای پوشش 200 هزار هکتار از زمین های زراعی شاید مهم ترین اقدامی است که در حال پیگیری و به مصوب رساندن آن هستم. اگر این طرح اجرایی شود، علاوه بر فراهم کردن 200 هزار فرصت شغلی، کرمانشاه را به یکی از قطب های اصلی کشاورزی در ایران و حتی آسیا تبدیل خواهد کرد.

بخش خصوصی مهم ترین مشکل پروژه آناهیتا است

حیدری طیب در ادامه به پروژه آناهیتا اشاره کرد و افزود: مردم کرمانشاه باید بدانند که پروژه آناهیتا با مشکلات زیادی مواجه است، بخش های خصوصی در ناکامی این پروژه خیلی تاثیر گذار بوده اند. امیدوار هستم که در آینده ای نزدیک این پروژه عظیم را به اتمام برسانیم و حداقل پس از سال ها شاهد افتتاح پروژه آناهیتا باشیم.

نمایندگان نقشی در انتخاب استاندار غیر بومی نداشتند

حیدری طیب با اشاره به برخی اظهار نظر ها مبنی بر اینکه نمایندگان در آمدن استاندار بومی به استان کار شکنی کرده اند گفت: نظر وزارت کشور این بوده که استاندار کرمانشاه غیر بومی باشد و در این میان نمایندگان نظر دیگری داشتند.

وی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان گزینه های بومی پیشنهاد داد اما آنچه که اتفاق افتاد چیز دیگری بود. اما به هر حال این موضوع می تواند با استفاده استاندار کرمانشاه از نیروهای بومی جبران شود.

اظهار نظر در مورد عملکرد کلی استاندار کرمانشاه زود است

وی در مورد وضعیت و کارنامه چند ماهه استاندار کرمانشاه گفت: به هر حال مدت زمان زیادی نیست که رضایی به عنوان استاندار کرمانشاه منصوب شده است، پس نمی توان در مورد کارنامه و اقدامات او به طور دقیق اظهار نظر کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: واقعیت این است که استاندار و معاونینش در انجام امور و پیگیری مشکلات استان در حال تلاش هستند، خوشبختانه فضای استان نیز مثبت است. اما همانطور که گفتم نمی توان در عرض چند ماه عملکرد مدیریت اجرایی جدید را ارزیابی کرد.

نمایندگان در انتخاب فرماندار شهرستان ها فقط مشورت می دهند

حیدری طیب در پاسخ به این سوال که" آیا نمایندگان استان در موضوع انتخاب فرمانداران شهرستان های کرمانشاه دخالت دارند"، گفت: وظیفه نماینده این نیست که در انتخاب فرمانداران دخالت کند، البته می تواند به استاندار در این زمینه مشورتهایی را ارائه کند اما همانطور که گفتم نمی توان در انتصاب فرمانداران فشار و یا دخالتی را انجام دهد.

وی افزود: به هر حال استاندار در این زمینه تصممیم گیرنده است، البته مدیریت استان باید در انتخاب فرمانداران شهرستان های استان دقت زیادی داشته باشد و سعی کند در گزینش افراد، ولایت مداری و قانومندی آن ها را مدنظر بگیرد.

انتخاب فرماندار بومی در اولویت باشد

حیدری طیب در پاسخ به این پرسش که "آیا انتخاب فرماندار غیر بومی برای یکی از شهرستان های مرزی استان صحت دارد"، گفت: تاکنون این خبر را نشنیده ام، اما به نظرم استاندار کرمانشاه در انتخاب فرمانداران اولویت را باید به گزینه های بومی بدهد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: به هر حال مردم دوست دارند کسی به عنوان فرماندار انتخاب شود که از نزدیک با مشکلات آن ها آشنا باشد پس چه بهتر که این فرماندار بومی باشد. شما ببینید الان آقای رنجبر به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه در حال فعالیت هستند، خوب، ایشان سال هاست که از نزدیک با مشکلات شهر ی و مردم آشنا هستند، به نظرم اینگونه افراد بهتر می توانند که با مردم تعامل برقرار کنند.

وی در پایان تصریح کرد: استاندار می تواند در انتخاب فرمانداران با ائمه جمعه شهرستان ها مشاوره لازم را داشته باشد، به نظرم آن ها بهترین کسانی هستند که می تواند در این زمینه به استاندار کمک کنند.