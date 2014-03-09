مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازی تیم ملی فوتبال مقابل گینه بیان کرد: به نظرم بازی خوبی برای تیم ملی بود اینکه حریف خود را از آفریقا انتخاب کردیم یک بخش هوشمندانه کار است چون مهمترین حریف ما در جام جهانی نیجریه خواهد بود.
وی افزود: بازیکنان ایران به نوعی با مدل بازی بوسنی آشنا هستند چرا که قبلا با آنها چندین بار بازی کردهایم اما شکل و مدلی که تیمهای آفریقایی بازی میکنند به گونهای است که ما نیاز بیشتری به رویارویی با چنین تیمهایی داریم تا بتوانیم شناخت کامل از آنها پیدا کنیم.
سرمربی پیشین تیم تراکتورسازی تبریز عنوان کرد: در این بازی کادر فنی تیم ملی، بازیکنان را در پستهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد به نظرم به عنوان اولین بازی تدارکاتی جدال با گینه برای ما خوب بود. هر بازی درس جدیدی به ما میدهند. به عنوان مثال روی گل دوم حریف که دریافت کردیم شکل گل زدن آنها به هنگام پا به توپ شدن بازیکن حریف و جایگیری بازیکنان ما تجربه خوبی خواهد بود.
جلالی با تاکید بر اینکه زمان مناسبی تا جام جهانی پیش روی فوتبال ایران قرار دارد گفت: فکر نمیکنم بقیه تیمهای حاضر در جام جهانی به همین اندازه زمان برای آمادهسازی داشته باشند. در آسیا نیز تیمهای ژاپن و کره از قبل برنامههای خود را با لیگ هایشان هماهنگ کردند همینکه ما لیگ را زودتر به پایان میرسانیم این قابلیت را به وجود میآورد تا در فرصت مناسب تیم ملی را آماده سازیم.
وی در پاسخ به این سئوال که بیشترین نگرانیها درباره تیم ملی در کدام بخش خواهد بود تصریح کرد: چون زمان داریم آن چیزی را که از دست دادیم میتوانیم جبران کنیم. در مدت سه ماه نمیتوان بنیان فوتبال را تغییر داد اما از نظر فیزیکی، تجربی و کارهای تاکتیکی میتوان پیشرفت خوبی داشت. اگر بازی آرژانتین مقابل رومانی را دیده باشید متوجه خواهید شد که برای خوب بازی کردن مقابل آرژانتین نیاز به این داریم تا قابلیتهای فیزیکی تیم ملی را افزایش دهیم.
جلالی با تاکید بر اینکه سطح توقعات را باید پایین آورد توضیح داد: گینه تیم خوبی بود ولی از طریق بازیهایی که در آسیا برگزار میکنیم نمیتوانیم خود را برای جام جهانی محک بزنیم. مطمئنا دیدارهای تدارکاتی پیش روی تیم ملی درسهای خوبی به ما خواهد داد که توقعات را با واقعیتها سازگار خواهد کرد.
