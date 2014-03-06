به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پارلمان کریمه با تصویب طرحی برای پیوستن این منطقه به روسیه، از مسکو خواست این طرح را مورد بررسی قرار دهد. "ولادیمیر کنستانتینوف" رئیس پارلمان کریمه با اعلام این خبر گفت تصمیم امروز نمایندگان برای پیوستن این منطقه به روسیه باید در همه پرسی پیش رو نیز به تایید مردم برسد.

همچنین "سرگئی میرونوف" رهبر حزب "روسیه منصف" از احتمال بررسی طرح الحاق کریمه به روسیه در نشست هفته آینده دومای این کشور خبر داد. طبق قانونی اساسی سال 1992، شبه جزیره کریمه به عنوان بخش خودمختار اوکراین است اما روابط آن با کی یف باید بر اساس خواست مشترک باشد.

در همین حال یک نماینده پارلمان گفت اهالی سواستوپول نیز با وجود این که این شهر در محدوده منطقه خودمختار کریمه قرار ندارد، در همه پرسی مذکور شرکت خواهند کرد. به گفته وی به شهروندان این شهر نیز فرصت اعلام نظرشان در این خصوص داده خواهد شد.

گفتنی است پارلمان کریمه روز شانزدهم مارس (بیست و پنجم اسفند) را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی برای تعیین سرنوشت این منطقه اعلام کرده است. بر این اساس در این همه پرسی دو سوال از ساکنان کریمه پرسیده خواهد شد: یک: آیا شما طرفدار پیوستن کریمه به قلمرو فدراسیون روسیه هستید؟ دو: آیا طرفدار بازگشت به قانون اساسی 1992 کریمه هستید؟